Сати Казанова неожиданно высказалась о родах

Сати Казанова интересуется домашними родами. Певица просит подруг поделиться с ней опытом. Поклонники потирают руки: наконец-то Сати станет мамой.

Комментарий Казановой появился под постом Ирены Понарошку в Instagram. Телеведущая рассказала, что малыша, который появился на свет в октябре, она рожала дома. Сати тут же попросила Ирену поделиться опытом.

"Очень странное ощущение, знаете ли... я до сих пор смотрю на свою ванну с благоговейным ужасом, как на портал из другого измерения, через который в этот мир приходят новые люди! И каждый раз, залезая в теплую водичку, чтобы принять перед сном ванну, думаю: а вдруг опять вот это вот все начнется?!", написала Понарошку.

"Хочу расспросить тебя о домашних родах. Круто, что ты пошла таким путем!", – появился комментарий Казановой. Ирена предложила певице обсудить детали по телефону.

Казанова вышла замуж чуть больше года назад. Все это время поклонники ждут с нетерпением – когда же Сати станет мамой? Певице уже несколько раз приписывали беременность, но Казанова всякий раз эти слухи опровергала.

Однако теперь поклонники торжествуют: у них нет сомнений, что Сати готовится стать мамой. Во-первых, Казанова консультируется по поводу родов. А во-вторых, певица стала много есть. Казанова сама признается в этом - рассказывает в соцсетях, как отбирает еду у мужа-вегетарианца, пишет "Экспресс-газета".