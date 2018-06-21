"Ну, не дебил ли?": на мужа Казановой вылили ведро помоев

Лена Миро распекла супруга певицы Сати Казановой итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Блогер назвала мужчину, мягко говоря, дурачком, раз он взял в жены любовницу миллиардера Тимура Кулибаева, который, к слову, является зятем президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

О том, что она несколько лет была сожительницей женатого мужчины, Сати рассказала в эфире одного из федеральных каналов. После шокирующих откровений на певицу обрушился шквал критики.

Стефано решил заступиться за супругу. Он отметил в своем микроблоге, что ему повезло связать себя узами брака с таким потрясающим человеком, как Сати. "Все это происходит в мире "людей-акул", которые сначала улыбаются вам, а затем бьют в спину. Но, несмотря ни на что, Сати предана ценностям, в которых она выросла. В жизни важно не то, что ты делаешь, а как. Вот почему я так восхищаюсь своей женой!" – написал итальянец.

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova) 13 Апр 2018 в 9:15 PDT

"Ну, не дебил ли? – унизила мужчину Миро в своем "ЖЖ", прочитав пост Стефано. – В каком месте Казанова, сыгравшая свадьбу с итальянцем по кавказским обычаям, предана ценностям, в которых она выросла, то есть мусульманским ценностям? Где ее чистота? Где невинность? Вырядиться в национальный костюм – не значит быть преданной ценностям. А уж высказывание о том, что "важно не то, что ты делаешь, а как", – вообще на уровне бестолковой инстаграмной соски, которая головой не думает".

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova) 2 Мар 2018 в 6:29 PST

Блогер напомнила мужчине о соратнике Адольфа Гитлера, немецком политике Йозефе Геббельсе, делом которого была пропаганда нацистских ценностей. "Геббельс был гением. Не просто профессионалом своего дела, а настоящим гением. Он был лучшим в своем деле. Он делал свое дело гениально. Важно не то, что ты делаешь, а как? Ну-ну", – язвительно заметила Лена.

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova) 17 Апр 2018 в 9:04 PDT

"Этот лопочет что-то на итальянском, она – на русском, разговаривать пытаются на ломаном английском. А о чем там особенно поговоришь, когда язык толком не знаешь? О том, что ланч вкусный и погода хорошая? Только дура будет связываться с человеком, не умея не просто разговаривать, а думать на одном с ним языке. Можно влюбиться в иностранца. Можно даже выйти за него замуж. Но только при условии, что ты легко и непринужденно можешь выразить любую – любую! – свою мысль, а он тебя так же легко и непринужденно поймет. И ты его тоже поймешь. А если двое могут только *** и потрындеть про вкусный завтрак, то однажды можно проснуться и понять: а под боком-то сопит конченый дебил. Ну, или дура", – резюмировала блогер.