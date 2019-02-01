Мать известной певицы погибла в страшном ДТП
Ирина посвятила краткий пост погибшей матери. "Ушла в мир иной моя родная мамочка. Я люблю тебя навсегда. Прости нас. 31.01.19", - написала солистка. Близкие друзья и поклонники звезды выразили свои соболезнования.
Авария случилась в минувший четверг, 31 января, на площади Победы в Киеве. Людмила Эбралидзе ехала на автомобиле Mazda, когда в нее врезалась Audi, после чего машины столкнулись с двумя другими. Женщина получила серьезные травмы и была срочно доставлена в больницу. Врачам не удалось спасти жизнь Людмилы.
Водитель, устроивший ДТП, получил перелом ноги и также был госпитализирован. В ближайшее время суд должен будет избрать ему меру пресечения. Полицейским предстоит установить, находился ли мужчина в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Очевидцы инцидента утверждают, что водитель вел себя неадекватно, передает Obozrevatel. Преступнику может грозить до восьми лет тюрьмы.
Напомним, Ирина Эбралидзе является бэк-вокалистом таких популярных исполнителей, как Ани Лорак, Melovin и Lavika. Девушка также закрывала своим выступлением гала-концерт детского конкурса "Славянский базар" в Витебске в Белоруссии.
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