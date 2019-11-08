Лолита Милявская не смогла развестись с мужем-обманщиком

Муж-изменник разводится с Лолитой Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

"Пока не рассосутся следы от липосакции": развенчаны слухи о раке у Заворотнюк
Меладзе откровенно об интересном положении Брежневой
"Обязательно меня нужно в туалете отжахать": Серябкина о несложившихся отношениях с Кридом
"Человека изуродовали": переборщившая с "уколами красоты" Успенская вызвала оторопь
"Упустили из виду": в книге о Жанне Фриске нашли большую странность
партнеры
Пятница 8 ноября
Лента новостей
12:40
Ушел из жизни автор песен Кобзона и Лещенко
12:13
Под Москвой енот разгромил частный дом
12:04
Пьяный Емельяненко приставал к людям на улице
11:43
В центре Бишкека прогремели три взрыва
11:20
Измученный работой Зеленский завопил от отчаяния
11:18
Финансовый гороскоп на 2020 год
11:17
Осужденный с Кокориным и Мамаевым футболист вышел на свободу
10:48
Москвичей предупредили об аномально теплой зиме
10:29
Акинфеев повторил трюк с ногой на матче этапа Лиги Европы
10:26
Заслуженный артист России скончался после спектакля
10:09
Самолет Sukhoi Superjet-100 экстренно сел в Шереметьево из-за неисправности
09:25
Подружившийся с тигром Амуром козел Тимур умер в Приморье
09:23
Жесткая Пугачева довела до слез Волочкову
09:14
"Адский бред": жена Джигана отбрила приставал из-за разговоров об ЭКО
09:12
Лапой по носу: в Колумбии кот спас ребенка от падения с лестницы (видео)
08:52
Отказавшегося от ребенка Головина поставили на место
08:32
Певец Владимир Кузьмин воссоединился с бывшей женой
08:25
"Настоящий яд": Малахов оказался в опасности из-за зарплаты
08:19
"Противно!": Канделаки разгневалась из-за домашнего насилия
07:52
Умер всемирно известный модельер
07:13
Почему Бузова связалась с поднимающим руку на жен Тарасовым
06:35
Под трибунал: над провокатором Порошенко сгустились тучи
06:17
"У меня молодой муж": Боня случайно проговорилась о новом избраннике
04:27
"Невероятно стильная барышня": Водянова с детьми вызвала восторг
02:15
"Вся грудь в крестах": Собчак разнесли в пух и прах
00:16
"Теряю связь с реальным миром": Энистон взвыла от одиночества
21:57
Трогает до слез: общение вымирающих животных попало на видео
21:50
Тоска в глазах: Зеленский готовится к позорному провалу
21:41
Паспорт Кипра за инвестиции: обладателей гражданства тщательно проверят
21:37
Распускающего руки Тарасова смешали с грязью
21:23
Под Нижним Новгородом разыскивают похитителей могильных плит
20:24
"Ей нужно кого-то унижать, оскорблять": Боня рассказала об организованной завистницей Собчак травле
19:58
В Москве слишком толстого кота не пустили на борт самолета
19:28
Серьезные проблемы: в отношении Филиппа Киркорова возбудили дело
19:24
Заставили стричься: в Москве подросток сбежал из дома из-за наказа матери
18:48
"Виталина рвет и мечет": Шаляпин вернулся к бывшей и ребенку
18:31
На Украине объявили о заговоре вокруг катастрофы MH17
18:29
Под Москвой ревнивый муж перерезал горло жене на глазах у детей
18:23
Россиянам предрекли массовые проблемы со здоровьем
18:14
В Уфе толпа отморозков до смерти избила инвалида из-за денег
18:11
Дерзкий Порошенко плюнул в лицо Зеленскому
18:05
"Проколю соски": Водонаева после развода решилась на эксперименты
17:54
Власть, кожаные мешки и робот-компаньон на RIW 2019
17:51
Гороскоп на неделю
17:41
"Выпивши пендаля давал": битой Тарасовым Бузовой отказались верить
17:34
Захарова взорвлась из-за наглой лжи
17:23
"Как в фильме "Пятый элемент": Меньшова попала в неприятности в аэропорту
17:20
В Москве посетителю бара откусили щеку за отказ уступить место
17:06
"Смерть мозга": страшный диагноза Макрона шокировал народ
16:53
Надежды больше нет: Зеленский жестко обошелся с украинцами
16:52
До чего брак с Тодоренко довел Топалова
16:48
Дал порулить: пилот рисковал жизнями своих пассажиров ради развлечения (видео)
16:39
Цифровая подпись получит дополнительную защиту
16:19
Готовящаяся к "Евровидению" Бузова влетела в стенку и сорвалась на мат
16:02
У жительницы Подмосковья нашли почти полкилограмма наркотиков
15:49
Рыжий из "Иванушек" оставил имущество жене-изменнице и укатил с друзьями
15:40
Осмелевшие украинцы взбеленились из-за карты с Крымом
15:33
"Да, на грани": Сябитова сунула нос в развод Харламова и Асмус
15:08
"Для меня это дело чести!": в борьбе с Гагариной Кормухина идет до конца
14:57
Лицо обглодала собака: жуткая гибель легендарной актрисы
14:55
Тайна стала явью: объявлено о серьезной болезни 65-летнего Лукашенко
14:49
"Тяжелая жизнь": Асмус с Янковским отдохнули на Мальдивах
14:49
Германика стала мамой в третий раз
14:39
В Удмуртии два вагона поезда сошли с рельсов
14:25
Андреева готова отдать полмиллиона за голодовку
14:09
Фестиваль "Young Old: новые старшие" собрал более 13 тысяч человек
14:05
"Не могу представить, как делить любовь на двоих": звезда "Дома-2" о пополнении в семье
13:58
Поездка по Москве на такси обошлась иностранцу в 41 тысячу рублей
13:52
Володин предостерег от попыток переписать историю
13:42
"Мышцы перестали работать": Никита Пресняков рассказал о своем недуге
13:35
Трамп выступил с заявлением о депрессии
13:32
Жуткие кадры: в Подмосковье загорелась многоэтажка
13:23
Заворотнюк пожелала удачи Чернышеву с другой партнершей
13:12
Сестра Влада Топалова взмолилась о помощи после происшествия с машиной
13:05
Как вдохновлять мужчину на успех
13:02
Готов ударить: решительный Путин довел украинцев до припадка
12:57
Во время спектакля в театре на людей обрушился потолок
12:53
"Я плакал": вышел фильм о Децле
12:39
Названы самые дружелюбные города России
12:30
Девушка бросила школу и начала зарабатывать в соцсетях
12:18
"Болезнь прогрессирует?": заторможенный Корчевников напугал зрителей
12:13
Будут жертвы: забитому Зеленскому предложили пойти на крайность
12:04
Сон признали лучшим лекарством от нервозности
11:39
В Петербурге водитель сбил полицейского и скрылся
11:30
"Я его выгнала": Милявская отнимает у мужа самое ценное
11:24
Маркл довела принца Гарри до депрессии
11:11
Что готовить на стол для встречи года Крысы
11:11
На нефтебазе под Новороссийском произошел крупный пожар
11:07
Припертый к стенке Порошенко решился на отчаянный шаг
10:58
Малахова запугали всеобщей ненавистью за его дикие истории
10:50
"Дотянулись потными ручонками": подростки-извращенцы опустили голую Асмус
10:50
Головные боли и спазмы: москвичей предупредили об аномальной погоде
10:37
Зеленский ударил в грязь лицом перед украинцами (видео)
10:24
Перед отравлением Лера Кудрявцева довела мужа
10:10
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
10:10
Десять пострадавших: в ХМАО семья отравилась угарным газом
10:02
Колхоз на выгуле: Рудковская потрясла грудью на концерте Билана
09:52
Пугачева виновата: Галкин выступил с обличительным заявлением
09:36
Избившего DJ Smash экс-депутата выпустят из колонии досрочно
09:34
"Усыновите меня!": Климова взбудоражила россиян новой фотосессией
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

СМИ: "САФМАР" Гуцериева непричастен к долгам санированных банков
"Тормозит интеграцию": оскорбившего россиян Лукашенко вывели на чистую воду
"Не представляю, куда можно так пойти": Пелагею пропесочили вдоль и поперек
"Я полуголая и справилась с этим": лесбиянка из UFC решилась на отчаянный шаг
Раскрыт новый способ хищения данных клиентов банка
Лишившийся мужского органа певец Шура готовится стать отцом
Шоу-бизнес

Лолита Милявская не смогла развестись с мужем-обманщиком

Лолита Милявская с мужем. Фото: www.globallookpress.com
Сегодня, 8 ноября, Лолита Милявская должна была развестись со своим молодым мужем Дмитрием Ивановым. Однако этого так и не случилось.
прочитано 637 раз

В одном из столичных участков мировых судей прошло судебное заседание по делу о разводе Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова. Интересно, что в зале появился и супруг певицы. Самой артистки не было. Ее интересы по доверенности представлял адвокат Сергей Жорин. На заседании он заявил: Дмитрий Иванов специально женился на Лолите, чтобы получить израильский паспорт. А когда добился желаемого, подал на развод.

ПО ТЕМЕ

Лолита показала "неиспорченную взрослыми хитростями" 21-летнюю дочь

"Не пахнет могилкой": уходу мужа Лолиты к другой женщине нашли объяснение

 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

"Кроме того, в период брака Иванов вел отношения с Ольгой Кулиевой, в том числе и хозяйственные. Мы просим принять наше ходатайство и передать дело на рассмотрение в Басманный районный суд, так как гражданское дело неподсудно мировому судье", – объявил представитель Лолиты Милявской.

Судья приняла решение принять ходатайство Сергея Жорина о фиктивном браке и передать его в Басманный суд. Поэтому развод, на который рассчитывал Дмитрий Иванов, сегодня так и не состоялся, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Уже после заседания Сергей Жорин в окружении стайки журналистов рассказал сенсационные подробности личной жизни Дмитрия Иванова, о которых Лолита Милявская узнала только недавно. "Сегодня мы представили суду скриншоты переписки за несколько лет, в которой Иванов обсуждает детали интимных встреч с Ольгой Кулиевой. Эту переписку Лолита обнаружила на своем компьютере, когда супруг от нее ушел. То есть он по глупости, либо по наглости общался с другой женщиной с компьютера жены!" – объявил адвокат.

Оказывается, на момент любовной связи с мужем Лолиты Милявской его зазноба тоже состояла в отношениях. "Ольга изначально тоже была несвободна и она предупреждала Иванова, что если он будет неосторожен, отлучит его от тела", – рассказал Сергей Жорин.

Автор: 8 ноября 2019, 12:14
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева фриков: Лолите Милявской – 55

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Под трибунал: над провокатором Порошенко сгустились тучи
Тоска в глазах: Зеленский готовится к позорному провалу
На Украине объявили о заговоре вокруг катастрофы MH17
Захарова взорвлась из-за наглой лжи

Шоу-бизнес

Лолита Милявская не смогла развестись с мужем-обманщиком
"Как у вас пахнет потом!": оголившийся Билан довел до экстаза народ
Налегающая на алкоголь больная Рудковская не может найти спасения
"Упал на землю и лежал полчаса": страшная трагедия добила рыжего из "Иванушек"

Проишествия

Велели голоса в голове: 36-летний мужчина зарезал ребенка в детском саду
Дело о детском борделе: Кокорина обвинили в изнасиловании 9 детей из приюта
Леденящее кровь видео горящего поезда "слили" в Сеть
Миллионерша заплатила за свою смерть 40 миллионов

Lifestyle

Известие о смерти актера Александра Михайлова вызвало шок
Катрин Денев срочно госпитализировали в Париже
Дух убитого студента явился постояльцам элитного отеля в центре Москвы
Православные активисты сорвали гей-свадьбу в центре города
Шоу-бизнес

"Противно!": Канделаки разгневалась из-за домашнего насилия

Телеведущая была возмущена
Шоу-бизнес

"Упал на землю и лежал полчаса": страшная трагедия добила рыжего из "Иванушек"

Эта новость застала его на гастролях в Германии
Шоу-бизнес

Виктории Боне досталось за "старые" руки

Подписчики также нашли следы новой пластики лица
Политика

Измученный работой Зеленский завопил от отчаяния

Президент высказался откровенно

Гороскоп

Финансовый гороскоп на 2020 год
Гороскоп на неделю
Гороскоп здоровья на 2020 год
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Медведева пошла по стопам Загитовой после скандала с воровством
"Я полуголая и справилась с этим": лесбиянка из UFC решилась на отчаянный шаг
"Ты в подметки не годишься": экс-ученицу Тутберидзе заклевали из-за Загитовой
Россияне обласкали Тотьмянину в день рождения

Регионы

Новые снимки обезлюдевшего Крымского моста вызвали оторопь
Жуткие подробности убийства экс-главы города в Кузбассе
Сильный ветер в Кемерово превратил в развалины торговый центр (видео)
Под Ростов из-за перестрелки фермеров стянули БТР (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru