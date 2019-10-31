Уходу мужа Лолиты к другой женщине нашли объяснение

По словам светского обозревателя, певица никак не может спокойно пережить последний развод. "Вышла замуж за фитнес-инструктора и сказала мне, что теперь у нее есть секс, а потом муж сбежал к молодой бабе из Беларуси, потому что та – свежее и не пахнет могилкой, на которую пролили два ящика крепкого алкоголя", – объяснила уход Иванова Миро.
Блогер с сарказмом отметила в своем микроблоге в ЖЖ, что Лолита Милявская "обиженным слоном трубит на каждом углу, как ее жутко предали". Она добавила, что звезда наняла лучшего адвоката страны и сделала заявление, что муж ей изменял на ее же деньги.
Лена Миро считает правильным не выносить сор из избы, "не полоскать в общественном бассейне свое белье", "не сушить потасканные трусы во дворе на веревке". По ее мнению, если уж и скандалить Лолите Милявской, то только дома – там, где нет посторонних ушей.
"Интеллигентные люди так не разводятся. Не говорят всем вокруг, что их бывшие были козлы и уроды. Не вдаются в подробности, не льют друг на друга помои", – уверена блогер. При этом она подчеркнула, что ей не известно, кто виноват в разводе фитнес-тренера и Лолиты Милявской, "но ведет себя мерзко сейчас она". "Опуская его – опускается ведь она сама!" – заключила Миро.
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