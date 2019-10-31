Уходу мужа Лолиты к другой женщине нашли объяснение

Артистка в очередной раз подверглась жесткой критике скандального блогера Лены Миро. Она уверена, что Лолита Милявская ведет себя мерзко, публично критикуя бывшего мужа, Дмитрия Иванова.

По словам светского обозревателя, певица никак не может спокойно пережить последний развод. "Вышла замуж за фитнес-инструктора и сказала мне, что теперь у нее есть секс, а потом муж сбежал к молодой бабе из Беларуси, потому что та – свежее и не пахнет могилкой, на которую пролили два ящика крепкого алкоголя", – объяснила уход Иванова Миро.

Блогер с сарказмом отметила в своем микроблоге в ЖЖ, что Лолита Милявская "обиженным слоном трубит на каждом углу, как ее жутко предали". Она добавила, что звезда наняла лучшего адвоката страны и сделала заявление, что муж ей изменял на ее же деньги.

Лена Миро считает правильным не выносить сор из избы, "не полоскать в общественном бассейне свое белье", "не сушить потасканные трусы во дворе на веревке". По ее мнению, если уж и скандалить Лолите Милявской, то только дома – там, где нет посторонних ушей.

"Интеллигентные люди так не разводятся. Не говорят всем вокруг, что их бывшие были козлы и уроды. Не вдаются в подробности, не льют друг на друга помои", – уверена блогер. При этом она подчеркнула, что ей не известно, кто виноват в разводе фитнес-тренера и Лолиты Милявской, "но ведет себя мерзко сейчас она". "Опуская его – опускается ведь она сама!" – заключила Миро.