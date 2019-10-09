"Времени мало": Заворотнюк отвели 48 часов

Медик сообщила, что знаменитости нужна только паллиативная помощь. Пытаться лечить коварный рак мозга уже не имеет смысла – это не принесет никаких результатов. Паллиативная помощь оказывается в конце жизни, когда врачи следят за состоянием пациента и облегчают симптомы, но вернуть утраченные функции уже не могут.
Врач уточнила, что в случае с парализацией артистки в запасе есть совсем немного времени. Абузарова рассказала, что вернуть подвижность онкологическим больным можно только в течение двух суток – потом ничего нельзя изменить.
"Действовать нужно очень быстро, так как времени мало, максимум 48 часов. Парализацию можно остановить только при появлении самых первых признаков. Если она все-таки случилась, пациент будет лежачим. Ему можно назначить только хороший уход", – пояснила онколог в интервью изданию Teleprogramma.pro.
Напомним, что слухи о парализации больной раком мозга Анастасии Заворотнюк появились буквально на днях. Сообщалось, что артистку якобы выписали из больницы, а после стало известно, что ее просто перевезли в другое медицинское учреждение в связи с парезом правой части тела.
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