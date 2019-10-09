Больную раком Анастасию Заворотнюк парализовало

Новость о том, что Анастасию Заворотнюк, предположительно, борющуюся с опухолью головного мозга, выписали из клиники, стала настоящей сенсацией. В СМИ посыпались материалы с комментариями экспертов. Общий характер этих сообщений оказался неутешительным: актрису выписали, потому что лечение неэффективно. Не тут-то было.
Как передает телеграм-канал Mash (примечательно, что это издание оперативно, дозированно и почти каждый день выдает новые данные о Заворотнюк), артистку взялись лечить в другой столичной больнице. Якобы там поднимают на ноги тяжелобольных.
Говорят, у звезды сериала "Моя прекрасная няня" развился парез правой части тела, парализована правая рука. Артистка не может самостоятельно передвигаться.
Медики проводят специальные водные процедуры, а также занимаются с актрисой в зале эрготерапии. Возле клиники постоянно дежурит скорая помощь. Рядом с Анастасией находятся родственники. Они сменяют друг друга, чтобы артистка ни на минуту не оставалась одна.
Отметим, что до сих пор ни муж, фигурист Петр Чернышев, ни старшие дети – Анна и Майкл – ни слова не сказали о состоянии Анастасии Заворотнюк. Их молчание провоцирует СМИ тиражировать подчас откровенно фейковые новости.
Шоумен Дмитрий Шепелев, похоронивший возлюбленную, певицу Жанну Фриске, страдавшую от рака головного мозга, призвал семью актрисы выступить с официальным заявлением и положить конец спекуляциям. Но те, видимо, придерживаются своей позиции.
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