"Заменить идеал": заговорили о личной жизни вдовы Хворостовского

Сейчас Флоранс живет на две страны, вдове Хворостовского приходится постоянно летать из Лондона в Москву и обратно. Илли-Хворостовская все свое время посвящает воспитанию детей и работе над благотворительными проектами, которые когда-то учредил ее знаменитый муж.
О личной жизни Флоранс практически не говорит. Есть ли у вдовы певца рядом сильное мужское плечо – неизвестно. Между тем парапсихолог Сюзанна Чеботатева уверена, что заменить Дмитрия Хворостовского никому не под силу.
"Вдову Дмитрия Хворостовского Флоранс я вижу достойной супругой своего покойного мужа! Хотя со смерти артиста прошло немало времени, его супруга и семья ни разу не позволили себе осквернить его имя своими поступками... И боль из-за утраты главы семьи остро ощущают. Дмитрий был очень хорошим супругом и отцом. Он старался максимально участвовать в жизни каждого из членов своей семьи... Был очень заботливым, любящим и свободное время посвящал только семье, как будто бы что-то чувствовал… Его супруга очень тяжело переживает даже сейчас, хотя он ее при жизни как-то подготавливал к печальному исходу в борьбе со страшной болезнью... Флоранс считает, что ее супруг был идеалом и заменить идеал никем нельзя, поэтому она решила посвятить всю свою жизнь детям..." – рассказала Сюзанна Чеботатева "Дни.ру".
Напомним, Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года. Два с половиной года знаменитый оперный певец боролся с раком мозга.
У артиста пятеро детей. Впервые женившись на балерине Светлане Ивановой, вокалист усыновил ее дочь Марию. Позже танцовщица родила Дмитрию Хворостовскому близнецов – Александру и Даниила. Во втором браке с Флоранс Илли оперный певец вновь стал отцом – на свет появился сын Максим, а после дочь Нина.
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