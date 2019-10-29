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"Заменить идеал": заговорили о личной жизни вдовы Хворостовского

Дмитрий Хворостовский. Фото: www.globallookpress.com
Вдова прославленного баритона Дмитрия Хворостовского недавно побывала в Москве. 49-летняя Флоранс Илли-Хворостовская вместе с детьми артиста – Максимом и Ниной – посетила Новодевичье кладбище. Там, на могиле, был установлен памятник певцу.
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Сейчас Флоранс живет на две страны, вдове Хворостовского приходится постоянно летать из Лондона в Москву и обратно. Илли-Хворостовская все свое время посвящает воспитанию детей и работе над благотворительными проектами, которые когда-то учредил ее знаменитый муж.

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Дмитрий Александрович Хворостовский

Дмитрий Александрович Хворостовский оперный певец

О личной жизни Флоранс практически не говорит. Есть ли у вдовы певца рядом сильное мужское плечо – неизвестно. Между тем парапсихолог Сюзанна Чеботатева уверена, что заменить Дмитрия Хворостовского никому не под силу.

"Вдову Дмитрия Хворостовского Флоранс я вижу достойной супругой своего покойного мужа! Хотя со смерти артиста прошло немало времени, его супруга и семья ни разу не позволили себе осквернить его имя своими поступками... И боль из-за утраты главы семьи остро ощущают. Дмитрий был очень хорошим супругом и отцом. Он старался максимально участвовать в жизни каждого из членов своей семьи... Был очень заботливым, любящим и свободное время посвящал только семье, как будто бы что-то чувствовал… Его супруга очень тяжело переживает даже сейчас, хотя он ее при жизни как-то подготавливал к печальному исходу в борьбе со страшной болезнью... Флоранс считает, что ее супруг был идеалом и заменить идеал никем нельзя, поэтому она решила посвятить всю свою жизнь детям..." – рассказала Сюзанна Чеботатева "Дни.ру".

Напомним, Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года. Два с половиной года знаменитый оперный певец боролся с раком мозга.

У артиста пятеро детей. Впервые женившись на балерине Светлане Ивановой, вокалист усыновил ее дочь Марию. Позже танцовщица родила Дмитрию Хворостовскому близнецов – Александру и Даниила. Во втором браке с Флоранс Илли оперный певец вновь стал отцом – на свет появился сын Максим, а после дочь Нина.

29 октября 2019, 21:52
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Было бы 56: душераздирающее обращение вдовы к Хворостовскому

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