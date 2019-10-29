"Заменить идеал": заговорили о личной жизни вдовы Хворостовского

Вдова прославленного баритона Дмитрия Хворостовского недавно побывала в Москве. 49-летняя Флоранс Илли-Хворостовская вместе с детьми артиста – Максимом и Ниной – посетила Новодевичье кладбище. Там, на могиле, был установлен памятник певцу.

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