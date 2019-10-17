Фриске, Хворостовский, Золотухин: кто следующий умрет от рака мозга

Согласно статистике, рак головного мозга находится на десятом месте среди причин смертности взрослых людей. Существует около 40 типов опухолей мозга. И многие звезды ушли из жизни именно по этой страшной причине.

Рак головного мозга – недуг, в результате прогрессирования которого в головном мозге формируется опухоль злокачественного характера, прорастающая в его ткани. Побороть ее не удается почти никогда, поскольку раковые образования данного типа отличает стремительное развитие, способность распространяться на другие ткани и органы (метастазирование). Это одна из сложнейших патологий, о точном механизме появления и лечения которой ученые до сих пор спорят.

Но зато можно выявить страшную закономерность: от рака мозга не реже чем каждые один-два года обязательно умирает известный человек. В 2008 году эта болезнь убила актрису Надежду Румянцеву. В 2010-м – певицу Валентину Толкунову и актрису Анну Самохину. В 2011-м не стало Элизабет Тейлор. В 2013-м – актера Валерия Золотухина. В 2014-м – актера Бориса Химичева. В 2015-м – певицы Жанны Фриске. В 2017-м – оперного баритона Дмитрия Хворостовского и сатирика Михаила Задорнова. Получается, что если в 2018-м коварная болезнь никого не убила, то в 2019-м наверняка проявит себя.

Но кто это будет? Этого нам не дано знать. В Евангелие от Марка 13:32 Иисус Христос говорит: "О дне же том или часе никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь; ибо не знаете, когда наступит это время!". Так что остается молиться и верить, что минует чаша сия...