"Я должна быть сильной ради детей!": пронзительная исповедь вдовы Хворостовского

49-летняя Флоранс Илли-Хворостовская вместе с детьми Максимом и Ниной прилетела в Москву на церемонию открытия памятника Дмитрию Хворостовскому. 16 октября ему исполнилось бы 57 лет... На Новодевичьем кладбище Москвы с вдовой прославленного баритона встретился корреспондент "Дни.ру".



Она родилась в Женеве, хотя считает себя итальянкой, живет в Лондоне, но очень хорошо говорит по-русски – выучила ради мужа и детей. По русскому же обычаю после открытия памятника Флоранс помянула мужа рюмкой водки и закусила огурчиком. А потом рассказала о том, как жила эти два года, которые минули после смерти Дмитрий Хворостовского.



"Я – профессиональная оперная певица, – рассказала Флоранс "Дни.ру", – но музыкальную карьеру давно забросила. Когда я познакомилась с Димой, больше не хотелось выступать – решила посвятить себя ему, детям, семье. Сегодня я продолжаю проекты, который задумал мой муж, – устраиваю благотворительные концерты. Например, 21 октября в Большом зале Московской консерватории состоится вечер "Дмитрий Хворостовский и друзья – детям" с участием Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова, Ильдара Абдразакова и других звезд оперной сцены. Все собранные средства пойдут в "Русфонд", чтобы помочь детям, остро нуждающимся в лечении (всего за 5 лет семье Хворостовского удалось собрать 58 663 367 рублей и облегчить страдания 200 тяжелобольным детям из разных регионов России – Прим. ред.).

"Я сегодня живу на две страны, – улыбается Флоранс. – В России ведь остались родители Димы, они уже в возрасте и им тяжело летать к нам, а внуков видеть хотят, вот и вожу детей. Мы и созваниваемся постоянно. Я понимаю, что должна быть сильной, быть примером для детей, выполнить наказ Димы – воспитать их достойными людьми. Максим и Нина занимаются музыкой. Сын играет на гитаре, сочиняет композиции, а дочь поет, рисует, немного занимается актерским мастерством".

"В Красноярске есть музей Димы, куда я отдала некоторые его сценические костюмы, личные вещи, но многое осталось в нашем доме – должна же я что-то и для детей в память об отце сохранить!" – заключила Флоранс Илли-Хворостовская.

В этом году она бы отмечала 20-летие знакомства с Хворостовским...Они встретились в 1999-м – играли в одном спектакле, где должны были изображать любовную сцену. А потом любовь случилась и по ту сторону рампы. Флоранс в итоге стала для Дмитрия не только женой, но также другом, музой, ангелом-хранителем и главным советником по жизни. "В первом браке я был очень несчастлив. Встретив Флошу, я перевернул все в своей жизни с ног на голову", – радовался певец. Наверняка он радуется и сегодня, глядя с небес на красавицу-жену и образованных, порядочных детей. И может ими гордиться.