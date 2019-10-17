"Встретимся скоро у Заворотнюк": о чем шептались люди у могилы Хворостовского

На Новодевичьем кладбище в этот погожий день был аншлаг – журналисты, чиновники, поклонники, родные певца. Было немало и тех, кто пришел просто поглазеть. Как выглядит вдова? Сильно ли постарели родители?
Это любопытные кумушки вряд ли назовут хоть одну арию из оперного репертуара Дмитрия Хворостовского, вряд ли знакомы с фактами его биографии, вряд ли отличают ноту си от до. А вот помыть кости – хлебом не корми.
Они же первыми явились к накрытому театром "Геликон-опера" поминальному столу с водкой, огурцами и пирожками. Набивали сумки и кушали в три горла за упокой души великого артиста.
"Вдова-то какая красивая, эффектная, модная... Сыночек как Хворостовского похож – одно лицо!.. Сколько же отвалили за такой памятник?... Пирожки с капустой хорошие, надо своему деду взять... Погода хорошая сегодня, дал господь... А тут же недалеко Гурченко похоронена, надо подойти... Зефира мало поставили, пожалели, видать... Налейте мне еще рюмку, помянуть хочется..." – примерно такими фразами зеваки обменивались на праздновании дня рождения Хворостовского на Новодевичьем кладбище.
А под занавес две дамы прощались друг с другом странно: "Ты куда идешь в ближайшее время? Или встретимся теперь у Заворотнюк? Пишут, вроде, что скоро уже, хотя семья таит что-то"...
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