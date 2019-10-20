"Потрепала нервы": отбившаяся от рук дочь довела Заворотнюк

Подруга Анастасии Заворотнюк, пожелавшая остаться анонимной, рассказала о непростых отношениях Анастасии Заворотнюк с дочерью. "В подростковом возрасте дочь артистки принесла ей немало хлопот и изрядно потрепала нервы", – цитирует издание OANews коллегу знаменитости.
Женщина подчеркнула, что Заворотнюк не жаловалась на дочь. При этом все в окружении знали, что между ними очень напряженные отношения. По информации источника, Анна бросила школу и перестала общаться с родителями.
Стоит отметить, что теперь же все недопонимания улажены. Сегодня Анна является самым близким человеком для Анастасии, оказывает матери всю необходимую поддержку.
Ранее стало известно, что Анастасия Заворотнюк проходит курс лечения глиобластомы, а попросту говоря, от рака головного мозга. "Дни.ру" попросили практикующего онколога рассказать об особенностях этого коварного заболевания.
"Глиобластома головного мозга – это злокачественный и наиболее агрессивный вид опухоли, – уверяет врач. – Даже при ранней диагностике и хорошем лечении она приводит к летальному исходу, люди редко живут дольше пяти лет с таким диагнозом. Вернее, не живут, а существуют и страдают".
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