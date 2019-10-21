К Заворотнюк приехал Зеленский

Мало кто знает, что Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский не раз снимались вместе. К примеру, оба сыграли в фильме "Служебный роман. Наше время". А еще в 2013 году приняли участие в съемках развлекательной передачи "Вечерний Киев". Интересно, что тогда Анастасия Заворотнюк появилась на шоу в сопровождении юной дочери Анны. Тогда восхищенный Владимир Зеленский то и дело отпускал в адрес артистки комплименты, поражаясь ее молодости и красоте.
По всей видимости, актеры так сдружились, что Владимир Зеленский неоднократно бывал в гостях у Анастасии Заворотнюк, сообщает РИА ФАН. Причем приезжал с супругой. А когда тот победил на выборах, одной из первых, кто его поздравил, оказалась звезда сериала "Моя прекрасная няня". Тогда Анастасия Заворотнюк опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" поздравление.
"Володя, я знаю, какой ты неутомимый и увлеченный трудоголик на площадке, как ты включаешься на 100% в каждую стоящую перед тобой задачу. Я искренне рада, что ты выходишь на совершенно новый уровень, что ты уже одержал такую большую и важную победу", – написала Анастасия Заворотнюк, далее пожелав Владимиру Зеленскому успехов на новом поприще.
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