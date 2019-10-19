"Это был сущий ад": Стало известно о тайных фобиях Заворотнюк

Стали известны подробности жизни Анастасии Заворотнюк во времена съемок "Моей прекрасной няни". Как только тв-шоу набрало рейтинги, актрису стали преследовать папарацци.
Заворотнюк оказалась абсолютно не готова к такому вниманию. Звезде не давали ступить ни шага. Каждое ее действие широко обсуждалось в прессе, пишет "Комсомольская правда".
Больше всего артистку напрягали сдлухи о ее бесконечных романах – СМИ приписывали ей нового любовника после каждого выхода в свет. "Это был сущий ад", отмечает издание. На фоне такого навязчивого интереса прессы у Заворотнюк развилась мания преследование.
По словам людей из ее окружения, "прекрасная няня" больше не выходила на улицу без темных очков и шляпы, но даже в таком образе фанаты ее узнавали. Дошло до того, что ей пришлось обратиться к психотерапевту, но сеансы мало помогали. Газета отмечает, что специалисты "лишь выкачивали деньги" из звезды.
Только когда на ее пути повстречался Пётр Чернышев, она избавилась от мании преследования. Сейчас артистка, по данным источников, проходит лечение от рака мозга в одной из столичных клиник. Родственники звезды долгое время хранили молчание, однако после подтвердили, что Заворотнюк борется с неким заболеванием, не уточнив подробностей.
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