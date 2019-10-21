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"В пакете кровь": звезда шоу "Дом-2" рассказала о страданиях после операции

Фото: instagram.com/pinchuk_official/
Экс-участница телестройки Ирина Пинчук увеличила грудь. В личном "Инстаграм" звезда шоу "Дом-2" рассказала о самочувствии.
прочитано 606 раз

24-летняя Ирина Пинчук опубликовала видео из больничной палаты. На записи она отходит от наркоза с кислородной маской на лице. Девушку пробивает дрожь. После тревожные кадры сменяются более спокойными, на них звезде шоу "Дом-2" становится лучше.

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"Моя маленькая Памела Андерсон", – обращается к ней возлюбленный Арай Чобанян.

Отметим, что в Чобанян дежурил у постели Пинчук. Он помогал избраннице пройти чрез непростой момент, хотя сам накануне тоже пережил операцию. Молодой мужчина исправил себе форму носа.

После в "Сторис" Ирина показала, как возлюбленный гуляет с ней по больничному коридору. Пара движется крайне медленно. Звезды шоу "Дом-2" с юмором относятся к происходящему.

"Я вам так скажу: это наша самая романтическая прогулка. Идем: я, Ира, в пакете кровь ее. Это просто невероятно, как будто нам по 80 лет", – смеется Арай Чобанян.

Также Ирина Пинчук сообщила, что многие не поддержали ее решение сделать пластику.  Подписчики раскритиковали идею девушки.

"Абсолютно не понимаю неаргументированный негатив. Ребят, не надо нервничать. Вы не хотите делать грудь? Вы за натуральную красоту? Вы ходите натуральные все такие от природы, красивые, вас все устраивает. Я захотела сделать грудь – я буду ходить, как вы говорите, с силиконовыми шарами и буду радоваться. Это мне в первую очередь нравится", – высказалась звезда шоу "Дом-2".

21 октября 2019, 02:29
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