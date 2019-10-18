Новые подробности: в Сети опубликовали фото из больницы Заворотнюк

Новые подробности в ситуации с больной раком мозга Анастасии Заворотнюк. В Сети показали фото из клиники, где знаменитость проходит лечение.

Как оказалось, в центре имеются разные категории палат. Одни рассчитаны на скромных, а в других останавливаются пациенты с более высоким доходом. В какой именно палате находится Анастасия, неизвестно, однако говорят, что звезда отечественного шоу-бизнеса выбрала класс люкс.

По слухам, Заворотнюк обслуживается в отделении центра на Рублевке. На официальном сайте есть информация, что в подмосковной Жуковке находится один из филиалов клиники, однако более точных данных не предоставлено.

Как сообщает "Обозреватель", центр работает круглосуточно. В нем есть все необходимые для восстановления пациентов тренажеры. Квалифицированный персонал помогает им в реабилитации не только во время лечения онкологии, но и в перерывах между сеансами лучевой и химической терапии.

Напомним, что не так давно Сеть взорвала новость – у Анастасии Заворотнюк рак мозга. Диагноз не является подтвержденным, так как родные актрисы его не комментируют. Тем не менее недавно они прервали молчание и развенчали ряд слухов.

"Она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки!" – отметили близкие Заворотнюк.

Многие заподозрили звезду в обмане. Тем не менее лишь время покажет, что из этого правда, а что ложь. Пока же остается только молиться, чтобы коварное заболевание отступило, и Анастасия вернулась к привычной жизни на радость поклонникам.