"Познакомили с женихом в день свадьбы": известная певица высказалась об Евровидении

Певица Manizha рассказала о своем участии в конкурсе "Евровидение 2019". Артистка рада, что поклонники сочли ее достойной, но попросила не "знакомить с женихом в день свадьбы".

Манижу Сангин известие о том, что она едет в этом году на "Евровидение", удивило. Певица не скрывает: ей приятно, что общественно видит в ней претендента на поездку в Тель-Авив. В то же время, решать это без участия самого артиста неправильно.

"Ощущение, будто я живу в очень традиционной семье, и родители вдруг решили выдать меня замуж и не сообщили об этом. Познакомили меня с женихом только в день свадьбы! Так я себя чувствую по отношению к "Евровидению" – это произошло вообще без моего влияния", – сказала Манижа. К сожалению, это просто слухи, заключила исполнительница.

Манижа с детства на сцене. И, возможно, именно поэтому она против участия детей в каких-либо конкурсах. Певица и раньше признавалась: она не любит подобные соревнования, потому что они портят детскую психику.

"Я против этого. Знаю, насколько хрупкой может быть психика ребенка. Когда уделяют столько внимания, не каждый ребенок может преодолеть тот момент, когда это внимание закончится", – сказала певица в интервью RT. Манижа пояснила, что в творчестве – точнее, в музыкальной индустрии – популярность артиста зачастую выглядит как синусоида.

Манижа уверена, что пережить такой кризис может только взрослый, уверенный в себе человек. А детям это дается очень тяжело. Манижа за них сильно переживает.

