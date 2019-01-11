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Назван самый перспективный претендент на участие в "Евровидении"

Александр Панайотов, Филипп Киркоров и Ольга Бузова. Фото: Дни.ру
Шорт-лист претендентов на участие в конкурсе "Евровидение" появился в СМИ. Эксперты считают, что по крайней мере у нескольких артистов из списка – высокие шансы на победу.
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Россия отказалась от открытого национального отбора своего представителя на песенном конкурсе "Евровидение-2019". Имя артиста будет названо в эфире телеканала "Россия 1" в середине января. Однако шорт-лист претендентов известен – и большинство из них, по мнению экспертов, способны достойно выступить в Тель-Авиве.

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"Список претендентов на поездку на "Евровидение-2019" от России в Израиль впечатляет. Мне приятно, что в шорт-лист попала кандидатура Филиппа Киркорова. Я предложил отправить его на этот конкурс – и, на мой взгляд, у него неплохие шансы на победу в нем", - заявил "Дни.ру" член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Сложнее обстоит дело с Ольгой Бузовой, считает Манукян. Хотя артистка и в формате "Евровидения", ее пение вживую не впечатляет, отмечает эксперт. А вот Егор Крид, по его мнению, под формат конкурса совсем не подходит.

Хорошие шансы у Сергея Лазарева и Елены Темниковой. Артисты на "Евровидении" уже успели побывать, на их счету – серебро и бронза, и вторая попытка может стать успешной. А наиболее подходящий вариант по нескольким параметрам – Александр Панайотов, уверен эксперт.

"У него прекрасный голос, безусловно, есть харизма. С его помощью у нас есть шанс восстановить мосты дружбы с народом Украины. Ведь Александр родился в Запорожье. Если он поедет на "Евровидение" от России, то не исключено, что Украина за него отдаст свои голоса", – сказал Манукян.

Международный песенный конкурс "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве. Его девиз: "Позволь себе мечтать". В шорт-лист претендентов от России на участие в "Евровидении" вошли Александр Панайотов, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, певица Manizha, Ольга Бузова, Егор Крид и Лена Темникова, пишет Life.ru.  

Автор: Андрей Евлампиев11 января 2019, 19:11
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