Место на "Евровидении" "отдали" конкуренту Лазарева
Ранее Сергея Лазарева назвали главным претендентом на то, чтобы представлять Россию на конкурсе. В списке кандидатов, помимо прочих, – певец Александр Панайотов.
Пригожин полагает, что именно его стоит отправить в этом году на "Евровидение". "Лазарев уже стал большим артистом. Все, что можно было с "Евровидения" получить, он получил. Зачем ему нужно это первое место, даже если оно будет?" - цитирует продюсера НСН.
Он отметил, что в России не любят победителей. "Возникает какая-то зависть, возникает какая-то ненависть. На почве чего, даже непонятно", – заявил Пригожин. В пример он привел исполнителя Диму Билана, который в 2008 году занял на "Евровидении" первое место. По словам продюсера, отношение к нему такое, "как будто он украл у кого-то что-то".
В свою очередь представители организатора конкурса в нашей стране, которым в этом году стал холдинг ВГТРК, подчеркнули, что официально назовут участника только в конце января. Напомним, Сергей Лазарев выступил на "Евровидении" в 2016 году в Стокгольме. Тогда певец занял третье место с песней You Are The Only One.
Конкурс "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Среди претендентов в шорт-листе – Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Александр Панайотов, Ольга Бузова, Manizha, Егор Крид и Лена Темникова.
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