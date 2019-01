Место на "Евровидении" "отдали" конкуренту Лазарева

Продюсер Иосиф Пригожин призвал отправить на конкурс Александра Панайотова. Он считает, что Сергею Лазареву не нужна победа на музыкальном состязании "Евровидение".

Ранее Сергея Лазарева назвали главным претендентом на то, чтобы представлять Россию на конкурсе. В списке кандидатов, помимо прочих, – певец Александр Панайотов.

Пригожин полагает, что именно его стоит отправить в этом году на "Евровидение". "Лазарев уже стал большим артистом. Все, что можно было с "Евровидения" получить, он получил. Зачем ему нужно это первое место, даже если оно будет?" - цитирует продюсера НСН.

Он отметил, что в России не любят победителей. "Возникает какая-то зависть, возникает какая-то ненависть. На почве чего, даже непонятно", – заявил Пригожин. В пример он привел исполнителя Диму Билана, который в 2008 году занял на "Евровидении" первое место. По словам продюсера, отношение к нему такое, "как будто он украл у кого-то что-то".

В свою очередь представители организатора конкурса в нашей стране, которым в этом году стал холдинг ВГТРК, подчеркнули, что официально назовут участника только в конце января. Напомним, Сергей Лазарев выступил на "Евровидении" в 2016 году в Стокгольме. Тогда певец занял третье место с песней You Are The Only One.

Конкурс "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Среди претендентов в шорт-листе – Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Александр Панайотов, Ольга Бузова, Manizha, Егор Крид и Лена Темникова.