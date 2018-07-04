Появились данные о попадании Сати Казановой в секту

Скандально известный блогер Лена Миро высказала на своей странице в LiveJournal смелое предположение. По ее мнению, певица занимается сомнительными духовными практиками.

Недавно Сати призналась, что у нее был роман с женатым влиятельным мужчиной. Отвечая на нападки по этому поводу, артистка сослалась на законы ислама, согласно которым мужчина может иметь несколько жен. Казанова считает, что от подобного в жизни никто не застрахован.

"Сердцу разве прикажешь? Чтобы не осудить и камнями не забить, хотя бы стоит изучить исламскую культуру, где вторая жена допустима (как третья и даже четвертая)", – заявила исполнительница. Это высказывание возмутило Лену Миро, и она в пух и прах раскритиковала певицу.

"Эти слова из уст Сати звучат более чем странно, учитывая, что она ведет себя, как сектантка. Хоть и называет это йогой…. Сати в компании непонятных лиц давно занимается фиг знает чем, называя это духовными практиками (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала блогер.

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova) 15 Дек 2017 в 6:45 PST

Она добавила, что нормальная студия йоги – это место, где занимаются физкультурой и растяжкой. "Секта – это место, где висят портреты непонятных лиц, которым вы бьете поклоны", – считает Миро.

"Может ли женщина, которая снимается в мужских журналах и молится в храмах, не имеющих отношения к Исламу, ссылаться на его законы?" – спрашивает Лена Миро. По мнению блогера, у певицы двойные стандарты. "Знаете, это очень удобно – примыкать к любой сильной группе, когда жопа горит… Сати, хоть и родилась в мусульманской семье, давно отреклась от этой веры", – раскритиковала исполнительницу Лена Миро.