Узнавшая правду Кудрявцева ушам не поверила

Сати Казанова призналась Лере Кудрявцевой, что только с виду она "ромашка". А на самом деле у нее тяжелый характер, и даже коллега, не выдержав, закатила ей истерику.

Сати Казанова заняла место игрока в шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Популярная исполнительница рассказала о том, как развивалась ее карьера в группе "Фабрика". Казанова отметила, что проработала в коллективе семь с половиной лет. Затем она занялась сольным творчеством.

По словам артистки, у них были близкие, семейные отношения, хотя были и раздор и ссоры. Причем, призналась Сати Казанова, инициатором многих из них была она сама. Услышав это, Лера Кудрявцева очень удивилась. "Я думала, ты ромашка", – отметила ведущая. Сати ответила, что у нее тяжелый характер на самом деле. "Я с перцем. И я взрывная. Я ромашка с чили", – с улыбкой заявила Казанова.

Певица рассказала историю, когда сильно повздорила со своей коллегой по группе "Фабрика" Ириной Тоневой. "С ней случилась прямо истерика. Она кричала: "Ты уже достала со своими царскими замашками! Тяжело с тобой, понимаешь?!" – поведала Сати Казанова.

Исполнительница пояснила, что ей могла не понравится гримерка, мол, потому что неудобная. Или она могла устроить сцену из-за того, что не было куриного бульона, а у нее на гастролях развился гастрит. А еще Сати Казанова сходу отказывалась исполнять какую-нибудь песню. Причем когда ей отвечали на это, что другие-то хотят, она парировала, что, мол, раз вам надо, то и пойте сами.