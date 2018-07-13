У Волочковой в трусах округлился живот

Анастасия Волочкова выложила фотографию, которая не оставила равнодушным ни единого подписчика балерины. Пользователи Сети умудрились разглядеть живот у артистки, а также не оставили без внимания старые "труселя".

Анастасия Волочкова много трудится, поэтому изредка позволяет себе минуты отдыха и лени. В такие моменты балерина позже обычного встает и наслаждается свободным временем. Об этом свидетельствует свежая фотография, которую артистка опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

На снимке балерина снята сидящей за столом на улице. "Завтрак на лужайке", – коротко подписала кадр она. Ушлые подписчики не замедлили высказать свое мнение о внешнем виде звезды. Отметим, что Анастасия на снимке облачена в свободную светлую кофту и шорты.

"Лэди гладиатор (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Зачем завтрак? Для похудения надо щипать травку с лужайки", "Без шампанского????? Что это за завтрак...", "Нась, а трусы Юркины?", "Труселя то старые. Мы их уже видели", – высказались о внешнем виде Анастасии подписчики.

Особо внимательные фанаты умудрились разглядеть округлившийся живот у балерины. "Чет пузо виднеется", "Ешь шпинат, не ешь, а живот не уменьшается(", "Животик округлился?)", "Живот даже сквозь широкую кофту виден", "Что это за балерина с таким пузом?" – обратили внимание пользователи Сети.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 13 Июл 2018 в 2:08 PDT

Интересно, что пока Анастасия расслабляется дома, ее дочь Ариадна вместе с бабушкой Тамарой отдыхают в Турции. Девочка вместе со старшей родственницей с завидной регулярностью делятся с подписчиками отпускными фотографиями. Так, 12-летняя наследница Волочковой отправилась в местную парикмахерскую, где ей наплели африканских косичек.

Публикация от Волочкова Ариадна (@ariadna_volochkova) 13 Июл 2018 в 2:36 PDT