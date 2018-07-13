У Волочковой в трусах округлился живот
Анастасия Волочкова много трудится, поэтому изредка позволяет себе минуты отдыха и лени. В такие моменты балерина позже обычного встает и наслаждается свободным временем. Об этом свидетельствует свежая фотография, которую артистка опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.
На снимке балерина снята сидящей за столом на улице. "Завтрак на лужайке", – коротко подписала кадр она. Ушлые подписчики не замедлили высказать свое мнение о внешнем виде звезды. Отметим, что Анастасия на снимке облачена в свободную светлую кофту и шорты.
"Лэди гладиатор (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Зачем завтрак? Для похудения надо щипать травку с лужайки", "Без шампанского????? Что это за завтрак...", "Нась, а трусы Юркины?", "Труселя то старые. Мы их уже видели", – высказались о внешнем виде Анастасии подписчики.
Особо внимательные фанаты умудрились разглядеть округлившийся живот у балерины. "Чет пузо виднеется", "Ешь шпинат, не ешь, а живот не уменьшается(", "Животик округлился?)", "Живот даже сквозь широкую кофту виден", "Что это за балерина с таким пузом?" – обратили внимание пользователи Сети.
Интересно, что пока Анастасия расслабляется дома, ее дочь Ариадна вместе с бабушкой Тамарой отдыхают в Турции. Девочка вместе со старшей родственницей с завидной регулярностью делятся с подписчиками отпускными фотографиями. Так, 12-летняя наследница Волочковой отправилась в местную парикмахерскую, где ей наплели африканских косичек.
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