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Доведенная до точки Семенович уехала из России

Анна Семенович. Фото: www.globallookpress.com
Анну Семенович то и дело бомбардируют вопросами, когда она наконец выйдет замуж и родит. В итоге расставившая все точки над i в этих вопросах артистка уехала из России.

Продолжение: Известная певица восхитила снимком в прозрачной одежде
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Несколько дней назад Анна Семенович оставила весьма пространный пост на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. По всей видимости, к публикации артистку толкнули постоянные вопросы, почему в свои 38 лет она ни разу не была замужем и не родила ребенка. Доведенная до точки певица решила раз и навсегда прояснить эту ситуацию.

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Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

"Многие мне написали, что я слишком много работаю и что пора остановиться, срочно родить детей и выйти замуж! Я очень тронута такой заботой но я вам еще раз напомню, что я из тех людей, которые в этой жизни стараются делать только то, что их радует и приносит удовольствие! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – заявила Семенович.

Артистка объяснила, что ее вполне устраивает тот образ жизни, который она ведет. "Моя работа меня очень сильно радует, это очень интересный путь развития и творчества. Любимые не переживайте, придет время и я обязательно стану мамой и женой, тогда начнется новый этап моей жизни . Я верю вам, что дети дают нам много счастья и я уже почти готова к этому счастью 😂 А пока я буду получать кайф от концертов, полетов , разных городов, волнения перед выходом на сцену , от новых идей и планов, и конечно новых песен! Моя жизнь полна приключений , интересных встреч, разных безумно крутых событий и я дико увлечена ее сценарием 😉 ", – завершила свой пост Анна.

В заключение певица объявила, что уезжает в Италию. Действительно, вскоре артистка начала публиковать фотографии и короткие видео из Рима. Однако для чего именно она туда отправилась, Анна предпочла пока не говорить.

Автор: Наталья Аряева7 декабря 2018, 14:40
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