Раздобревшая Семенович наплевала на свою фигуру

Анна Семенович строго следит за фигурой. Но известная певица тоже человек, и иногда ей хочется расслабиться. На отдыхе в Риме артистке выпало тяжкое испытание – ее железная воля не устояла перед страстным натиском итальянского темперамента.

О том, что надо держать себя в форме, певица и сама отлично знает, ей не надо об этом напоминать. Но попробуйте устоять перед искушением в виде настоящей итальянской пиццы!

"Ну как же в Италии без пиццы? Только не пишите мне, что я должна следить за фигурой и т. д. Я слежу. Вот прям сейчас съем этот кусочек и…" - подписала Анна фото в Instagram.

У Семенович сейчас отпуск. Она решила хорошо отдохнуть, насмотревшись достопримечательностей. Ведь надо набраться сил к предстоящим новогодним праздникам, во время которых будет множество концертов.

Но и поклонников певица не забывает. Она исполняет свое обещание – отчитываться перед ними о каждом дне своей захватывающей поездки в Италию. Фанаты не успеют заскучать – Анна уже засыпала их фотографиями и видеоотчетами.

Анна Семенович не щадит мужчин. К примеру, недавняя фотография певицы в эротичном зеленом платье сразила поклонников наповал. Звезда позировала в потрясающем наряде, открыв взорам зрителей стройные ноги. Да и декольте, как обычно, не скрывало немалых достоинств актрисы.

Семенович тогда признавалась, что у нее игривое настроение. И это притом что за несколько дней до этого появились сообщения о ее госпитализации. 38-летняя артистка лежала под капельницей и жаловалась, что ей надо восстановить здоровье в рекордно короткие сроки. Судя по последовавшим фотографиям, интенсивная терапия, которой подвергли актрису в одной из московских клиник, возымела свое действие. А остатки хвори выветрятся за время римских каникул.