Бессердечная Маркл бросила престарелого отца

Герцогиня Сассекская отметит Рождество в Сандригемском дворце вместе с другими членами королевской семьи. В то время как отец Меган Маркл может остаться абсолютно один в такой важный праздник.

Супруга принца Гарри перестала общаться с Томасом после скандала с фотографами. Незадолго до церемонии отец герцогини организовал фотосессию для прессы и получил за нее большие деньги. Мужчину запечатлели в кафе, где он читал новости о Меган и Гарри, и в магазине, где портной снимает с него мерки для пошива одежды для церемонии. Томас так и не появился на свадьбе, сославшись на плохое самочувствие.

Недавно папарацци обнаружили мужчину в Мексике. На фотографиях он сидит рядом со своей машиной и выглядит очень уставшим. Вполне возможно, что Томас может провести Рождество в одиночестве. Его сын всерьез обеспокоен тем, что мужчина встретит праздники в своем доме в Мексике. "Я надеюсь, что он не будет не один, и хотя бы навестит дочь Саманту. Отец будет расстроен, если не получит открытку", – сказал он.

Сводная сестра Меган Маркл обратилась к герцогине с просьбой возобновить отношения с отцом. По мнению Саманты Грант, бывшая актриса "должна помнить человека, который наряжался Сантой всю ее жизнь". "Сейчас наступило такое время года, когда нужно вспомнить, как дорога жизнь. Время вспомнить семью, особенно отца", – отметила она в интервью Daily Star Online. Саманта посоветовала герцогине "обрести сердце".

Грант даже отправила своей родственнице открытку, в которой попросила ее прекратить конфликт с отцом. "Праздники – это время для семьи. Томас пытался поговорить с тобой, и ему очень больно, что ты избегаешь его. Жизнь коротка, и ты прекрасно знаешь, что у нас хороший отец", – написала она.

Ранее Томас посетил передачу "Доброе утро, Британия" и рассказал о напряженных отношениях с Меган Маркл. Он отправил ей множество сообщений, но она не ответила ни на одно из них. "Она меня игнорирует. Я не знаю, почему так происходит. Я очень люблю свою дочь. Я хочу, чтобы она связалась со мной, отправила текст, хоть что-нибудь. В ее жизни должно быть место для меня, ведь я ее отец. Я надеюсь, что мы вместе сможем преодолеть все препятствия, которые были на нашем пути", – поделился мужчина.