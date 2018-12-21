Облитая кислотой модель вышла замуж

Российская модель Элеонора Кондратюк, которая пострадала от нападения в 1999 году, вышла замуж. Женщина счастливо живет за границей с новым возлюбленным.

Кондратюк регулярно проходит обследования в европейских клиниках, где врачи помогают ей восстановить зрение. "Была такая травма, после которой в принципе не выживают, не восстанавливаются. Постоянно приходилось искать врачей, клиники, методы, процедуры. Методом проб и ошибок узнавать, что действует, а что неэффективно..." – поделилась она.

Недавно модель вышла замуж за ученого, с которым познакомилась в Москве. Мужчина во всем поддерживает Элеонору. Она назвала встречу с ним подарком судьбы за все пережитые страдания. "Он москвич, ученый, доктор биологических наук, генетик. Мы встретились в общей компании в Москве. Стали общаться, и... любовь. Сейчас он со мной, помогает мне, поддерживает. Он молекулярный биолог. Очень благородный человек, с большим сердцем и открытой душой. Я с ним очень счастлива", – передает слова Кондратюк "Комсомольская правда". Модель отказалась назвать имя своего избранника, потому что ее супруг не хочет быть объектом внимания СМИ.

Напомним, в 1999 году неизвестный напал на участницу конкурса красоты "Мисс Сочи" Элеонору Кондратюк и прыснул кислотой в лицо. Модель получила тяжелый химический ожог и практически лишилась зрения. О пережитом ужасе она рассказала в книге "Я выбрала жизнь".

"Это была ни на что не похожая мучительная, никогда ранее не испытываемая мною, невыносимая, разъедающая жгучая боль! С каждой секундой она становилась все сильнее и сильнее, все глубже вонзаясь в тело", – вспоминает женщина. После случившегося Элеонора долго пыталась прийти в себя и вела затворнический образ жизни, но в конце концов сильный характер и воля к жизни одержали верх.