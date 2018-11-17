Беременная Меган Маркл выставила голую грудь на светском приеме

Представители королевской семьи принцы Гарри и Уильям, а также их жены Меган Маркл и Кейт Миддлтон посетили прием фонда Royal Foundation. Светское мероприятие прошло в Лондоне.

Важных гостей раскрыл певец Том Уокер. Он опубликовал на своей странице в Instagram фото с раута.



"Для меня было большой честью лично встретиться с герцогом и герцогиней Кембриджскими, а также с герцогом и герцогиней Сассекскими во время ежегодного ужина Foundation Dinner", – подписал фотографии Уокер.

Пользователи Сети тут же обратили внимание на платья герцогинь. Для важного вечера Кейт выбрала ярко-красный наряд от Preen. В этом платье Миддлтон уже видели на публике два года назад. Наряд невероятно идет герцогине Кембриджской, подчеркивая ее стройную фигуру и утонченные манеры.

А вот Меган Маркл слегка переборщила со своим образом. На ужин экс-актриса пришла в черном платье без бретелек и V-образным вырезом. В подобном наряд ее героиня Рэйчел Зейн щеголяла в сериале "Форс-мажоры". Только тогда Меган не была беременна и ее грудь выглядела гораздо меньше. На этот же раз платье сидело довольно вульгарно, оголяя через чур много кожи в области груди жены принца Гарри.

На очередной промах Маркл обратили внимание поклонники королевской семьи. Они нашли кадры из фильма и сопоставили с последними фото герцогини. На снимках с приема фонда Royal Foundation платье Меган топорщится в районе груди и невыгодно подчеркивает беременность девушки.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл обвенчались 19 мая 2018 года. Торжественная церемония, которую провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, состоялась в часовне Святого Георга. 15 октября во время зарубежного турне герцог и герцогиня Сассекские объявили, что ждут первенца.

