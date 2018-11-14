Кейт Миддлтон отвернулась от прилюдно ласкающихся Меган Маркл и принца Гарри
Чувственный порыв принц Гарри не смог сдержать на приеме по случаю дня рождения отца. Принцу Чарльзу 14 ноября исполнилось 70 лет. Празднование началось накануне с официальной фотосессии.
Кенсингтонский дворец уже опубликовал получившиеся снимки. На первом кадре Гарри нежно держит жену за талию. Пара, хорошо известная своими публичными проявлениями любви, решила не скрывать чувства и перед камерой. На втором снимке все члены королевской семьи выглядят более расслабленными. Меган даже слегка наклонилась вперед, а Гарри положил руку ей на спину. Отметим, что беременная герцогиня Сассекская выбрала для мероприятия белое платье без рукавов с черным поясом, который подчеркнул ее талию, в то время как Гарри был одет в темно-синий костюм и белую рубашку.
Довольно странно на опубликованном снимке выглядит Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская смотрит совершенно в другую сторону, отвернувшись не только от принца Уильяма, но и от герцога и герцогини Сассекских.
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл обвенчались 19 мая 2018 года. Торжественная церемония, которую провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, состоялась в часовне Святого Георга. 15 октября во время зарубежного турне герцог и герцогиня Сассекские объявили, что ждут первенца.
Супруга актера рассказала о состоянии ребенка
Жена принца Гарри едва не разрыдалась
Экс-любовница Безуса не дает покоя нынешней избраннице
Сергей Сенин открыл рот от изумления