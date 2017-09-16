Данко изменил беременной невесте с Даной Борисовой

Певец в такой подлости не видит ничего страшного. Мол, никому ничего не обещал.

Сексуальная блондинка Дана Борисова всегда была в центре внимания мужчин. Среди поклонников ее красоты был и певец Данко. До 2003 года в артистической среде ходили слухи, что артисту девушки совсем не интересны. Но появившийся в эфире клип, в котором полуголый атлет Данко страстно целуется с Даной, заставил клеветников замолчать.

После съемок этого видео у певца и телеведущей начался роман. "У него была девушка, которая ждала ребенка, но Саша (настоящее имя певца – Прим. ред.) говорил, что ребенок не от него. Мы даже жили с ним какое-то время", – рассказала Дана.

Сам певец никакой подлости в такой двойной жизни не видит. "Я был молодой, красивый, свободный, не был женат, почему нет?!" – заявил артист.

Но их роман длился недолго. "Саша – один из самых "щедрых" мужчин в моей жизни, – язвит Дана. – Перед расставанием он мне подарил... фотоаппарат-мыльницу! Еще бы скакалку подарил! Более того, он забрал камеру, когда мы расстались".

"В ту пору это был хороший подарок, я хотел чем-то удивить любимую, прятал фотокамера под кроватью, чтобы Дана раньше времени не обрадовалась, а она, напротив, очень огорчилась", – ответил на упрек музыкант.

Зрителям программы"Секрет на миллион", где встретились Дана и Данко, было заметно, что у Даны на Данко большая обида. Она даже не встала, когда певец появился. А он встал перед Борисовой на колено и попросил прощения: "Я виноват перед тобой, тогда я повел себя некрасиво, я бы хотел общаться с тобой". Дана простила певца и позволила себя обнять.

