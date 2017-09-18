Оголившаяся Бондарчук перебрала после венчания Рудковской

Пользователи Сети в пух и прах раскритиковали Светлану Бондарчук, повеселившуюся на празднике по случаю венчания Яны Рудковской и Евгения Плющенко. В частности, люди не поняли, зачем женщина в возрасте, по их мнению, лишний раз оголилась.

Несмотря на то, что венчание Яны Рудковской и Евгения Плющенко состоялось еще несколько дней назад, пользователи интернета до сих пор обсуждают подробности громкого мероприятия. Продюсер получила множество критических отзывов, начиная с выбора наряда и заканчивая организацией пышного торжества в честь такого интимного события, на котором повеселилось множество представителей отечественного шоу-бизнеса.

Впрочем, досталось не только Яне Рудковской. Пользователи Сети раскритиковали Светлану Бондарчук. Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram спортсменка Татьяна Навка опубликовала фотографию с праздника. На снимке Татьяна запечатлена вместе с светской львицей Надеждой Оболенцевой, шоуменом Вячеславом Манучаровым и главным редактором известного журнала Светланой Бондарчук. "Эти ноги!!🙈😱😍💪🏽✌🏻👌🏻" – коротко подписала кадр Навка. Именно за "эти ноги" девушки, а в особенности Светлана Бондарчук, и получили от возмущенных пользователей.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Сен 15 2017 в 1:12 PDT

В частности, подписчики не поняли, зачем Света выставила на всеобщее обозрение ногу. "Праздник по поводу венчания превратился в балаган", "У каждой из этих женщин красивые ноги.. но никто не отменял и того, что "скромность украшает"... тем более женщину... А от Светланы вульгарщиной попахивает... на этом фото. К сожалению....", "Бондарчук перебрала... и с ножками и с шампанским... возраст ... статус и внуки.. дети... зря...", "Нафиг одевали длинные платья, все равно их позадрали... пришли уж сразу в купальниках с прозрачной накидочкой....", "У Светланы явно перебор с шампанским, в этом возрасте надо уже скромнее..." – высказались комментаторы.

Напомним, продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко обвенчались 15 сентября. Таинство состоялось в храме Святителя Николая на Трех Горах в кругу родных и самых близких друзей.