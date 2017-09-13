Светлана Бондарчук стала похожа на Паулину Андрееву

Светлана Бондарчук удивила своих подпиcчиков новой публикацией в своем микроблоге. Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука предстала в непривычном образе.

Много лет светская львица предпочитает носить светлые волосы, меняя лишь с оттенок и периодически корректируя длину. Но на свежем фото она запечатлена брюнеткой с длинной челкой.

Фолловеры посчитали, что звезде очень идет новый имидж. "Цвет волос шикарный!", "Да неужели, ну наконец то правильный цвет волос", "Как же молодит натуральный цвет волос, а еще и как элегантно дорого смотрится, благородно", "Отличный цвет! Я не против блондинок, в принципе, но это совсем другой уровень!", "Светлана-вот это образ, шикарная!", – пишут восторженные отклики фолловеры Бондарчук.

Примечательно, что в нулевых модель и телеведущая в поисках своего стиля появлялась в свете именно с таким цветом волос. Наиболее внимательные пользователи заметили в ее руках телефон-раскладушку, который был в моде как раз в начале XXI столетия. "Как я поняла, это фото из прошлого). Нечего ей ничего отпускать, все давным-давно отпущено", – предположила одна из подписчиц.

Остается только гадать, как же вечная блондинка Бондарчук решилась на столь кардинальную смену имиджа. Теперь она стала очень похожа цветом волос на возлюбленную ее бывшего мужа Паулину Андрееву. "Вы потеряли себя и стали похожи на подругу Вашего мужа, отпустите все это. Будьте счастливы. Вы заслуживаете это", – заметила одна из пользовательниц Instagram.

Публикация от VR (@a030aa) Сен 12 2017 в 7:53 PDT

Как писали Dni.Ru, прошло немало времени с тех пор, как Светлана и Федор Бондарчук объявили о своем расставании. Судя по аккаунту, который ведет пока еще супруга режиссера, Света не отчаивается. Наоборот, она ведет активный образ жизни, о чем сообщает поклонникам, публикуя красочные видео и фото.