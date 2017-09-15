Дана Борисова вычеркнула из своей жизни сестру

Телеведущая Дана Борисова, ставшая гостьей программы "Секрет на миллион" на НТВ, которая выйдет рассказала об отношениях с родными. В эфире она призналась, что вычеркнула из своей жизни некоторых людей.

О тайнах Борисовой зрители узнают 16 сентября. В беседе с Лерой Кудрявцевой она расскажет о начале новой жизни без наркотиков после курса реабилитации, а также о том, как складывается ее общение с отцом дочери Полины и другими близкими людьми.

В одном из анонсов передачи говорится о том, что у Даны проблемы в семье. "Готова ли она помириться с родными сестрами? Простит ли отца?", – задает вопрос диктор за кадром. Звезда в эфире призналась, что вычеркнула из жизни некоторых людей. В частности, она не общается с сестрой. "Я со своей родной сестрой много лет не виделась", – поделилась Борисова.

Судя по всему, речь идет о Ксении, которая младше ведущей на три года. Согласно общедоступной информации, она женщина работает стюардессой и счастлива в браке. В одном из интервью Дана говорила, что волнуется за родственницу и не одобряет ее работу. Также Дана говорила, что не раз пыталась воздействовать на Ксению и уговаривала ее прекратить летать.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Сен 14 2017 в 9:57 PDT

Мать Даны тоже появилась в студии передачи "Секрет на миллион". Она пришла, чтобы поддержать дочь. Что касается отца телеведущей Александра Борисова, то про него известно, что он служил в милиции. "Он развелся с мамой и ушел к другой жене", – разоткровенничалась Дана с Лерой Кудрявцевой. Супруга мужчины крайне тяжело переживала расставание с любимым человеком.