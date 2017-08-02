Максим Виторган заставил тещу плакать

Не так давно Эммануил Виторган и его жена Ирина Млодик решили сдать свою квартиру в центре Москвы за 190 тысяч в месяц и отправились на дачу в Юрмалу. За несколько дней до того, как к ним присоединились Максим Виторган и Ксения Собчак с сыном Платоном, дом обворовали.

Как рассказал Виторган-старший, в тот вечер они отмечали пятилетие "Виторган-клуба" в Юрмале и совершали прогулку на пароходе по Рижскому заливу с друзьями. "В доме оставалась лишь наша помощница по хозяйству. На ночь она уединилась в своей комнате. Очевидно, тогда все и произошло. Вернулись мы домой после часа ночи. И когда вошли в спальню, обнаружили, что все Иришкины вещи разбросаны – кольца, украшения. Очевидно, это были люди, которые в этом понимали: они забрали все самое дорогое, а безделушки оставили", – цитирует Эммануила Гедеоновича EG.RU.

Ситуацию спас Платон, который спустя несколько дней приехал вместе с родителями, Ксенией и Максимом, погостить на даче. Виторган-старший взял на руки восьмимесячного внука и забыл о неприятностях.

Однажды, когда Ксения вместе с сыном супруга от первого брака ушла на прогулку, а старшие Виторганы отдыхали на пляже, в доме остались Максим и Платон. В этот момент из магазина вернулась мать Ксении. Она накупила два пакета подарков для внука, мечтая устроить сюрприз.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) Июл 28 2017 в 1:50 PDT

Однако сюрприз не удался. На протяжении некоторого времени Людмила Нарусова звонила и стучала в калитку, но никто не открывал. От отчаяния у нее навернулись слезы. Оказалось, Максим громко включил музыку и не услышал, как вернулась теща.

Напомним, когда стало известно о беременности Ксении, в интернете начались пересуды. Многие утверждали, что живот у нее – накладной, другие уверяли, что ребенка вынашивает суррогатная мать, потому что Собчак ненавидит детей. Впрочем, судя по микроблогу звезды, материнство благоприятно сказалось на ней.