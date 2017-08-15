55-летняя Алена Свиридова шокировала фигурой в бикини

Сегодня, 15 августа, певица Алена Свиридова отмечает день рождения. Звезда опубликовала в микроблоге снимок, на котором демонстрирует спортивную форму.

Фигура Свиридовой вызвала у подписчиков бурный восторг. В свои годы артистка перещеголяет некоторых 30-летних. Почитатели творчества искупали Свиридову в комплиментах. А сама певица сообщила, что готовится к заплыву. "Ладно, несите пенсию. Я готова. Только подождите, пока проплыву пару километров", - подписала снимок в бикини исполнительница хита 90-х "Розовый фламинго".

"А пенсия, как и носитель этих пенсий ещё и не догонят. А сама Алена, как была, так и сейчас красива, стройна и обворожительна", "Аленушка! Брависсимо! Великолепно выглядишь! И с Днем Рождения! Ты Прекрасна! В твоем случае, может быть, пенсия лет через 50", "Так выглядят на пенсии не все, а только одаренные, добрые, умные, талантливые с доброй душой и золотым сердцем! Тем, у кого девиз в жизни "Возьми и сделай", – оставили восторженные комментарии поклонники.

Публикация от Алёна Свиридова (@alenasviridova) Авг 15 2017 в 4:15 PDT

"Счастья вам Алена, здоровья, новых творческих вершин, любви и всего самого настоящего вокруг! И еще, пусть будут счастливы ваши дети, будущие внуки и правнуки", "Алена, никому не говорите про свою пенсию! Украшайте мир, живите в удовольствие, Вы яркий пример женщины, которой всегда молода", – щедро одарили любезностями любимую певицу интернет-пользователи.

То, что Алена держит себя в спортивной форме, вполне естественно. Гражданский супруг Свиридовой, Давид Варданян, младше своей возлюбленной на 14 лет. Пара находится в отношениях более пяти лет и, по признанию певицы, ее вовсе е заботит разница в возрасте.

Периодически в Сети появляются слухи, будто Свиридова и Варданян связали себя законными узами брака. Однако звезда с той же периодичностью опровергает слухи о замужестве. Исполнительница уверяет, что ей хватило двух предыдущих неудачных браков.