Свиридова вышла замуж по принуждению

Алена Свиридова дала откровенное интервью. Певица рассказала о том, что вышла замуж практически по принуждению – из-за давления общества, и призналась в любви к Владимиру Преснякову.

Алена Свиридова стала очередной звездной гостьей передачи Киры Прошутинской "Жена. История любви". Будущая певица родилась в Керчи, но в детском возрасте переехала с родителями в Минск. Мама певицы по образованию – лингвист, папа – военный летчик, штурман. Отец служил на Севере, где спирт выдавался канистрами, и это погубило многих людей, работающих там. Проблема коснулась и семьи Алены. "К сожалению, это было то, что отравляло мою жизнь в детстве. Но я точно знаю, что те качества, которые мне в себе нравятся, – они папины. Это бесшабашность, склонность к риску, артистизм, музыкальность, наплевательское отношение к трудностям. Отец летал, его было мало в моей жизни. Поэтому мне кажется, я всегда ищу в мужчине отца", – сделала вывод Свиридова.

С детства Алена легко находила общий язык с мальчиками, и друзья даже называли ее Лешей. Артистка до сих пор уверена, что с мужчинами интереснее и надежнее. "Как и все девочки, в начале 90-х я была влюблена в Вову Преснякова. Когда приехала в Москву, и мы уже познакомились, безусловно, он мне нравился, но у него тогда была Кристина Орбакайте. А для меня такие вещи – табуированные. Я думала, что очень влюбчивая. Мне было интересно попробовать свою власть над мужчинами. Но потом я наигралась, и мне стали интересны более глубокие чувства", – рассказала артистка.

enter; width:100%;"> Публикация от Алёна Свиридова (@alenasviridova) Май 16 2017 в 12:31 PDT

С будущим первым мужем Сергеем Свиридовым Алену познакомила подруга Лариса. Он был студентом, а Алена – еще школьницей. В общей компании он заметно выделялся – модный, красивый, только что вернулся из университета в Германии. Свиридова призналась, что была вынуждена оформить с ним отношения из-за давления общественности.

"Мне не хотелось замуж, но в ту пору не было другого пути. Если ты влюбился, и если ты с мужчиной спишь, то быть не замужем просто было нельзя", – цитирует Алену Свиридову "Магнитогорский металл".

В 20 лет будущая певица родила первого сына Василия. Прожив в браке пять лет, Свиридова снова влюбилась и решила уйти. Он отреагировал, как настоящий мужчина, и был готов ждать, если супруга передумает. Алена передумала быстро, но назад уже не вернулась.

