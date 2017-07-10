Алена Свиридова резко высказалась об отдыхе в Крыму

Приехавшая в Крым с гастролями певица Алена Свиридова пожаловалась на "махровый совок", царящий на полуострове. Ее возмутила шумная вечеринка в Феодосии, вынужденным свидетелем которой она стала.

Певица написала на своей странице в Facebook гневный пост о том, как отдыхают на полуострове туристы. Поводом стала бессонная ночь – на набережной была шумная вечеринка, из-за чего она не могла уснуть.

"Какой же адский ад в Феодосии! И такой же ад – в головах моих сограждан… Почему это только так?! Только кабак?!" – пишет певица. "Почему здесь такой махровый совок?.. На улице – 2017 год. Почему отдыхать вы хотите только таким способом, с такой музыкой, с такими воплями?" – добавила Алена.

Мнения пользователей соцсети относительно поста Свиридовой разделились. Одни поддержали певицу, посетовав на бескультурье отдыхающих. Другие же, напротив, возмутились резким комментарием артистки.

"Кому не нравится – ехайте в такси", – как говорят в подобных случаях в Одессе", "А как вы предлагаете отдыхать летом?", "Алена, наши люди в булошную на такси не ездят! Для "тонкой прослойки интеллигенции" с избыточным чувством меры, вкуса, культуры и гармонии – открыты все пути дороги в цивилизованных направлениях", – отмечают читатели.

Как писали Dni.Ru, в этом году количество туристов, желающих отдохнуть в Крыму, сократилось. По мнению экспертов, в сложившейся ситуации виноваты жадные владельцы гостиниц полуострова, которые на фоне успехов прошлого года значительно повысили цены. По оценкам туроператоров, рост стоимости проживания в ряде объектов достигал 30% в сравнении с прошлым годом.