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Русфонд решил судьбу денег Жанны Фриске

Жанна Фриске. Фото: GLOBAL LOOK press/Ruslan Roschupkin
Жители России все же узнали, что станет с пожертвованиями, которые так и не были потрачены на лечение Жанны Фриске. В Русфонде рассказали, что деньги, которые вернут родители певицы, пойдут на лечение онкобольных детей.
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Президент благотворительной организации Лев Амбиндер заявил, что подобное решение будет принято, если не будет возражений со стороны жертвователей. Информация о расходовании денег появится в открытом доступе. "По правилам Русфонда мы расскажем на официальном сайте о каждом ребенке, получившем помощь из этих средств", – цитирует его РИА Новости.

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Отметим, что жертвователи имеют право получить свои деньги обратно. По словам главы Русфонда, организация опубликует "порядок возврата пожертвований тем телезрителям, которые возразят против перевода больным детям их взносов". "Взыскание осуществляет служба судебных приставов, и мы не можем вмешиваться в их работу", – добавил он.

Ранее 10 августа 2017 года Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу родителей Жанны Фриске о пересмотре решения по делу о возвращении Русфонду 21,6 миллиона рублей. Ответчиками по этому делу тогда проходили Ольга и Владимир Фриске и четырехлетний сын покойной звезды Платон Шепелев. Отметим, что именно мать певицы обналичила пожертвования, поэтому изначально иск был заявлен именно к ней.

По данным Русфонда, организация перевела на счет Жанны Фриске 25,01 миллиона рублей. При этом родственники певицы, согласно отчетам, из этой суммы потратили на ее лечение лишь 4,12 миллиона рублей. Семья покойной звезды не признала свою вину, но не смогла предоставить документы, как-либо опровергающие обвинение.

Напомним, решение суда о взыскании 21,6 миллиона рублей было принято еще 19 мая 2017 года. На заседании присутствовал и гражданский муж певицы Дмитрий Шепелев, который настаивал на снятии ответственности с Платона. "Ни я, ни мой сын, разумеется, к этим деньгам не прикасались. Потому что не имели доступа к благотворительным счетам", – рассказал он после оглашения вердикта.

Автор: Константин Улюкаев11 августа 2017, 08:33
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Как растет сын Жанны Фриске

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