Моральный облик мужа Собчак вызвал пересуды

Максим Виторган и Ксения Собчак посетили "Кинотавр". Телеведущая запечатлела горячие танцы супруга, "отжигающего" по соседству с другими женщинами на танцполе.

В разгар фестиваля "Кинотавр" в Сочи прибыли Ксения Собчак и Максим Виторган. На черноморском побережье они решили задержаться на несколько дней. О том, как развлекаются Ксения и Максим, сообщила сама скандально известная телеведущая.

Собчак опубликовала на своей официальной страничке в Instagram короткое видео, на котором запечатлела Виторгана, лихо отплясывающего вместе с другими женщинами и мужчинами на танцполе. "Кинотавр – это прежде всего хорошее кино! Это твердо знают Максим Виторган и Александр Молочников (на заднем плане):)))" – написала со свойственным ей юмором Ксения.

Подписчики неоднозначно отнеслись к странным движениям Виторгана. "Супер!", "Хей...я твой фонат!))))) Крутой танец👍👐", "А я думала, на заднем плане Максим Галкин!)))", "Огонь!!!! Люблю когда люди расслабляются и не обращают ни на кого внимания!!!!💃💃💃👍👏👏👏🔥🔥🔥", "Собчак и ее муж очень похожи по моральному облику", "Ндааа уж.... Такое лучше не показывать публике..." – высказали свое мнение фанаты Собчак.

Кинотавр-это прежде всего хорошее кино! Это твердо знают Максим Виторган @mvitorgan и Александр Молочников (на заднем плане):))) Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Июн 12 2017 в 5:04 PDT

Ранее в своем аккаунте Ксения сделала другую публикацию. На выложенном видео телеведущая отрицательно качает головой. Как выяснилось, это ответ на вопрос, который сама себе задала Ксения в подписи к ролику. "Будешь ли ты сегодня выпивать на кинотавре, Ксюшенька?" – спросила телеблондинка.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Июн 12 2017 в 12:54 PDT

Некоторые фанаты сделали вывод, что Собчак перестала употреблять алкоголь из-за своего интересного положения. Слухи о второй беременности Ксении на протяжении нескольких недель муссируются в СМИ. Причиной тому стали слишком свободные наряды Собчак, в которых та появляется на публике.