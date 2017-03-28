Известная актриса изуродовала себя "сделанными" губами

Известная французская актриса Эммануэль Беар продемонстрировала новое фото. Многочисленные поклонники пришли в ужас от того, что пластика сделала с губами артистки.

53-летняя актриса Эммануэль Беар является большой поклонницей социальной сети Instagram. С завидным постоянством звезда фильмов "Налево от лифта" и "Манон с источника" публикует фотографии, делясь с многочисленными фанатами подробностями своей частной жизни. Более того, актриса не боится показаться перед подписчиками без грамма макияжа.

Так, Эммануэль выложила фотографию, на которой запечатлена в конце дня. "Ну наконец-то день закончился. Хорошей всем недели. Без фильтров", – подписала снимок Беар. Неизвестно, на какую реакцию надеялась француженка, однако ее поклонники пришли в неописуемый ужас. К примеру, русскоязычные фанаты буквально раскритиковали Эммануэль за то, что она изменила свои губы много лет назад, и теперь они "разъехались".

"Губы так себе, но это практически у всех, кто над ними "работал", а так, выглядит хорошо", "гиалуроновая в такое губы превращает?", "гель гиалуроновой кислоты. лучше вообще с губами ничего не делать – любить себя до дрожи в коленках, какой мама родила))", "Ужасно! Как она себя изуродовала улучшайзингами, что стало с ее губами... а ведь была красавица неописуемая... у нее морщины возле глаз просто огромные...", "Печально, что ей так испортили губы", "рот конечно в хлам, а так просто уставшее лицо", "скажем прямо, для 53 она выглядит очень, очень плохо, а ведь была такая поразительная красавица. с губами просто беда", – выразили мнение фанаты.

Публикация от Emmanuelle Béart (@emmanuellebeart) Мар 27 2017 в 8:48 PDT

Отметим, что сама Эммануэль Беар никогда не стеснялась признаваться, что пользовалась помощью специалистов, чтобы усилить свою красоту. Ранее в интервью француженка говорила: "Я считаю, что если кто-то, неважно – мужчина или женщина, уже не может жить с какой-то частью своего тела, не нужно терпеть. И тут есть два пути – либо обратиться за помощью и бороться с собой, либо сделать операцию".