Звезду "Дома-2" не узнают после операций

Звезду "Дома-2" Егора Холявина не узнают после пластических операций, на которые тот решился в мечте стать Кеном. Поклонники ругают мужчину за то, что он перестал быть собой.

Егор Холявин продолжает выкладывать на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографии, демонстрируя результаты пластических операций, на которые решился, чтобы стать похожим на приятеля куклы Барби Кена. Некогда полный участник реалити-шоу сильно похудел, да и вообще очень изменился.

"Третий день после операция, отеки почти прошли, чувствую себя превосходно! Большое спасибо доктору 👏👏👏 Результат меня шокирует, скинул лет 15 😜 Превращаюсь в #кена 😁 " – с гордостью сообщил Холявин. Однако многочисленные подписчики неоднозначно относятся к решение Егора быть похожим на куклу.

Некоторые фанаты раскритиковали Холявина в пух и прах. "Недовольство собой-Это все психологические проблемы)", "Может теперь щетину отрастить, а то женские черты появились... ", "На бабу похож", "Ужасно", "Не забудь потом увеличить грудь", "Блин, Егорка зачеееем???", "Фуууууууу ффффууууу как так можно зделать с собой", "кошмар!!!!!!!!!", "просто неузнаваемый((((", – высказались поклонники.

Публикация от Е Г О Р Х О Л Я В И Н (@egor_holyavin) Мар 26 2017 в 3:13 PDT

Ранее Dni.ru писали, что Егору Холявину предстоит перенести несколько хирургических вмешательств. Специалисты сделают Егору ринопластику, выскабливание жировой ткани щек, блефаропластику верхнего века, пластику подбородка, а также липосакцию шеи и подбородка. Кроме того, в пресс и грудь молодому человеку вставят имплантаты.

Холявин считает свое радикальное решение изменить внешность победой над собой. Когда Егор пришел на проект, он весил 150 килограммов. За время жизни на телестройке он похудел на 50 килограммов.

