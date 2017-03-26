Малахов рассказал о тайном ребенке Вороненкова

Российский телеведущий Андрей Малахов рассказал о темном прошлом бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. По некоторым данным, у него был ребенок от девушки по имени Елена.

По словам Малахова, женщина, которая состояла в отношениях с Вороненковым, обращалась на передачу "Пусть говорят". Она рассказала, что воспитывает ребенка от бывшего депутата Госдумы.

По словам Елены, они расстались из-за крутого нрава Вороненкова. При этом сам политик не отвечал на звонки и никак не комментировал ситуацию, передает "Стархит".

После этого на почту сотрудников передачи "Пусть говорят" начали сыпаться письма с угрозами. "Шеф-редактору, занятому подготовкой эфира с депутатом, подбросили на порог дохлую кошку с запиской "Для тех, кто не успокоился", – пишет Малахов.

По мнению телеведущего, эти факты свидетельствуют о темном прошлом Вороненкова. "Конечно, о мертвых – хорошо или ничего", – кратко резюмирует он.

Напомним, Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Киллер выстрелил в экс-депутата несколько раз – раны оказались смертельными. Вороненков умер мгновенно.

Как писали Dni.Ru, в России Вороненков был объявлен в розыск. Его подозревали в рейдерском захвате здания.