Экс-глава Интерпола назвал заказчика убийства Вороненкова
Бывший глава украинского отделения Интерпола Кирилл Куликов заявил, что экс-супруг жены покойного Владимир Тюрин является уголовником "со стажем". Он входит в "элиту" российской криминальной структуры.
"Вор супер авторитетный", – отметил на своей странице в социальной сети Facebook Куликов. Он рассказал, что в 1993 году Тюрика (кличка преступника. – Прим. ред.) "короновали" такие известные воры, как Япончик, дед Хасан и Шакро Курд.
Бывший начальник международной полиции напомнил, что Мария Максакова бросила Тюрина с двумя детьми, после чего скрылась в Киеве вместе с мужем Денисом Вороненковым. "А в правоохранительных органах Украины есть еще те, кто используют голову не только как подставку для фуражки с тризубом на кокарде?!" – шутливо спросил Кирилл Куликов, намекнув на очевидность вины Владимира Тюрина.
Отметим, что след бывшего возлюбленного Марии Максаковой в убийстве Дениса Вороненкова обнаружили еще 23 марта. Продюсер и друг депутатской семьи Валерий Сергеев рассказал, что Владимир Тюрин решил воспользовался криминальными связями, чтобы избавиться от политика и вернуть возлюбленную в Россию.
Воры в законе Владимир— AzickSecret (@AzickSecret) 22 января 2014 г.
Тюрин (Тюрик), Аслан
Усоян (Дед Хасан),
криминальный авторитет
Гафур Рахимов pic.twitter.com/LELgSwQbF6
"Она его лишила общения с детьми и навсегда уехала", – рассказал Валерий Сергеев. "Тюрин ее очень поддерживал, финансово в том числе, он не мог на ней жениться, потому что он криминальный авторитет. А криминальному авторитету ведь достаточно намекнуть, что тот или иной человек портит жизнь ему и его детям", – заключил он.
Раненый убийца Дениса Вороненкова находится в больнице pic.twitter.com/LfruPaKkaQ— МОЛНИЯ⚡️ (@molniatv) 23 марта 2017 г.
Напомним, экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в центре украинской столицы днем 23 марта. В результате разразившейся у выхода из отеля перестрелки между киллером и охранником политик погиб на месте, а преступник Павел Паршов скончался спустя несколько часов на операционном столе.
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