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Максакова впервые высказалась об убийстве Вороненкова

Мария Максакова. Фото: facebook.com/maria.maksakova
Певица Мария Максакова впервые после смерти мужа, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, высказалась о его убийстве. Оперная дива призналась, что не понимает, как что-то делать дальше.

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"Если бы я могла там быть вместо него, я бы не задумывалась. Жизнь дальше без него – это хуже. Я, конечно, бронетанк. Я, конечно, крепкая. Но я не знала, что может быть так больно", – сказала Максакова.

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Мария Петровна Максакова-Игенбергс

Мария Петровна Максакова-Игенбергс оперная певица, педагог

Певица поделилась, что для нее Вороненков – самый лучший муж на свете, и она не может говорить в отношении своего супруга слово "был". "После всей грязи, которая была в моей жизни, в 37 лет мне так широко улыбнулась удача. Я ценила каждый день. Он был король, а я была с ним рядом – королева", – отметила оперная дива.

Однако о том, что происходило в день убийства мужа Максакова говорить отказалась. "Я не собираюсь выстраивать никаких версий. Не буду даже думать, кто это сделал, кто это заказал и выполнил. Ничто мне его не вернет", – заявила она.

По словам певицы, она намерена сконцентрироваться на детях. "Я буду думать о том, что у меня есть мальчик, которому 11 месяцев. И который теперь только мой", – цитирует Мeduza Максакову.

При этом певица честно призналась, что не знает, что будет делать дальше. "Сейчас я даже не понимаю, как и зачем что-то делать дальше – и чего-то хотеть. Я на грани того, что можно выдержать вообще. Я понимаю, у меня трое детей – они меня будут, конечно, поддерживать", – сказала оперная дива.

Напомним, 23 марта в центре Киева застрелили мужа Марии Максаковой Дениса Вороненкова. Его охранник и киллер были ранены и попали в больницу. Позже убийца скончался на операционном столе.

На Украину Денис и Мария переехали в конце 2016 года. В России экс-депутат обвинялся в фальсификации сведений Единого госреестра юридических лиц и мошенничестве.

Автор: Алёна Нестерова25 марта 2017, 10:35
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Денис Вороненков

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