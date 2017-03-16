Муж Бородиной показал лицо младшей дочки

Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров опубликовал в Instagram трогательное фото, на котором запечатлены его жена и младшая дочь Теона. На снимке видно лицо малышки, похожей на свою маму.

Ведущая "Дома-2" больше года прячет наследницу от любопытных глаз и никому не показывает ее лицо. На фотографиях Теона всегда стоит или сидит спиной к объективу.

Бородина не участвует в хвастливых семейных фотосессиях, которыми грешат глянцевые журналы. Многие знаменитости какое-то время интригуют, а затем показывают лицо своего ребенка на обложке какого-нибудь издания. Ксения, как оказалось, не из таких.

"Никто в журнал ребенка не продал, хотя, поверьте, все хотят, но мы не хотим, – заверила как-то раз своих подписчиков принципиальная Бородина. – Оставьте маленького человечка в покое..."

И вот наконец супруг звезды Курбан решил все же продемонстрировать страждущим фанатам хотя бы профиль девочки. Он поделился черно-белым снимком своих любимых женщин в Instagram. "Мое доброе утро. #спросони", – написал любящий муж и отец.

Публикация от Курбан Омаров (@zimamoscow) Мар 16 2017 в 1:14 PDT

Подписчики бизнесмена принялись умиляться. Многие отметили, что у малышки мамин профиль. Другие настаивают, что Теона – папина копия. Один из пользователей посчитал, что губы у девочки один в один как у ее старшей сестры Маруси. Кому-то она напомнила сына Курбана от предыдущих отношений Омара. И почти все сошлись на том, что дочь Ксении растет красавицей.

Примечательно, что в конце прошлого года Бородина даже записала видеообращение, чтобы ее больше не беспокоили вопросом, почему она не показывает лицо своей младшей дочки. Любящая мать бросилась на защиту своего ребенка и сделала это довольно резко.

��‍♀️��‍♀️��‍♀️ Публикация от borodylia (@borodylia) Мар 14 2017 в 4:17 PDT

"Ответ: потому что! Все! Вот, пожалуйста, можно этот вопрос закрыть раз и навсегда? Мы с папой приняли такое решение. У нас прекрасные дети. У всех все в порядке, не переживайте. Все самые красивые, – ответила злопыхателям, пустившим слухи, что с внешностью Теи что-то не так, ведущая "Дома-2". – Все счастливые, и все у них хорошо! Просто это нами принято решение".

Леопардик в памперсе под присмотром старшей сестры и мамы. Публикация от Курбан Омаров (@zimamoscow) Мар 11 2017 в 8:40 PST

Ксению возмущает, что к ней и ее детям у интернет-сообщества особое, предвзятое отношение. "Почему вы не спрашиваете у других публичных людей, почему они не показывали своих детей? Кети Топурия не показывала, Пресняковы не показывали, Лена Темникова тоже не показывала. И очень многие, многие звезды и публичные люди не показывают своих детей. И имеют на это полное право", – убеждена Бородина.

К слову, некоторые сплетники считают, что Ксения и ее муж хотят "продать подороже" лицо своей малышки какому-нибудь изданию, как это делают другие знаменитости. Та же Джоли получила астрономическую сумму от журнала за первые снимки своих близнецов. Так что, возможно, когда-нибудь красавица Теона улыбнется миру с обложки глянца.

