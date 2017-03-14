Кушанашвили резко ответил на угрозы мужа Бородиной
По словам Кушанашвили, он и не думал прятаться от Омарова. Он заявил, что не собирается устраивать скандал на пустом месте. По его словам, у него просто "нет времени на подростковые ссоры" и "на обиды, высосанные из пальца".
"Я готов встретиться где угодно и когда угодно. На всем белом свете нет более доброжелательного парня, чем я. Я не коллекционирую победы в конфликтах… Я слишком умен для этого всего, слишком хорош для ерунды", – цитирует скандального журналиста "СтарХит".
Кушанашвили сказал, что не намерен угождать толпе, "жаждущей крови". "Это самоочевидно, как и то, что в реплике, сказанной у Малахова, ничего страшного нет, и не было. Пожелаем друг другу всего хорошего. Р.S. Но от общения я не отказываюсь", – заявил телеведущий.
Кроме того, журналист объяснил, что крайне редко пользуется мобильным телефоном, поскольку почти все свое время посвящает работе. "Это не чудачество, это никак не связано с неуважением, с презрением к базовым понятиям человеческого общения; это связано только с тем, что мне физически жалко времени", – сказал Кушанашвили.
По словам ведущего, ему несвойственно испытывать страх и прятаться от общения с оппонентами. В свою очередь, Курбан Омаров принял ответ коллеги и выразил надежду на то, что в ближайшем будущем сможет лично задать несколько вопросов Кушанашвили.
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