Кушанашвили резко ответил на угрозы мужа Бородиной

Журналист Отар Кушанашвили заявил о готовности встретиться с мужем оскорбленной им Ксении Бородиной Курбаном Омаровым. Он готов ответить за слова в ее адрес, сказанные на ток-шоу "Пусть говорят".

По словам Кушанашвили, он и не думал прятаться от Омарова. Он заявил, что не собирается устраивать скандал на пустом месте. По его словам, у него просто "нет времени на подростковые ссоры" и "на обиды, высосанные из пальца".

"Я готов встретиться где угодно и когда угодно. На всем белом свете нет более доброжелательного парня, чем я. Я не коллекционирую победы в конфликтах… Я слишком умен для этого всего, слишком хорош для ерунды", – цитирует скандального журналиста "СтарХит".

Публикация от Отар Кушанашвили (@otar.kushanashvili) Мар 8 2017 в 9:02 PST

Кушанашвили сказал, что не намерен угождать толпе, "жаждущей крови". "Это самоочевидно, как и то, что в реплике, сказанной у Малахова, ничего страшного нет, и не было. Пожелаем друг другу всего хорошего. Р.S. Но от общения я не отказываюсь", – заявил телеведущий.

Ты знаешь, что я хочу пообщаться с тобой и избегаешь этого. Если ты мужчина хотя бы позвони. У тебя есть мой номер. P/S Я уважаю старших если они сами себя уважают. Публикация от Курбан Омаров (@zimamoscow) Мар 10 2017 в 7:39 PST

Кроме того, журналист объяснил, что крайне редко пользуется мобильным телефоном, поскольку почти все свое время посвящает работе. "Это не чудачество, это никак не связано с неуважением, с презрением к базовым понятиям человеческого общения; это связано только с тем, что мне физически жалко времени", – сказал Кушанашвили.

С любовью. Публикация от Курбан Омаров (@zimamoscow) Мар 8 2017 в 9:45 PST

По словам ведущего, ему несвойственно испытывать страх и прятаться от общения с оппонентами. В свою очередь, Курбан Омаров принял ответ коллеги и выразил надежду на то, что в ближайшем будущем сможет лично задать несколько вопросов Кушанашвили.