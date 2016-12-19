Что с внешностью младшей дочки Бородиной

Ксения Бородина и ее муж, бизнесмен Курбан Омаров, еще ни разу за целый год не показали лицо свой младшей дочки Теоны. Из-за такой скрытности супругов в Сети даже появились слухи, что что-то не так с внешностью малышки, однако ведущая "Дома-2" эти разговоры пресекла.

Примечательно, что старшая наследница звезды Маруся буквально с пеленок участвует в фотосессиях. А вот младшая для многих остается загадкой. Ксения записала видеообращение, чтобы ее больше не беспокоили вопросом, почему она не показывает лицо своей младшей дочки. Бородина, как любящая мать, бросилась на защиту своего ребенка и сделала это довольно резко.

"Ответ: потому что! Все! Вот, пожалуйста, можно этот вопрос закрыть раз и навсегда? Мы с папой приняли такое решение. У нас прекрасные дети. У всех все в порядке, не переживайте. Все самые красивые, – ответила злопыхателям, пустившим слухи про внешность Теи, ведущая "Дома-2". – Все счастливые, и все у них хорошо! Просто это нами принято решение".

Ксению возмущает, что к ней и ее детям у интернет-сообщества особое, предвзятое отношение. "Почему вы не спрашиваете у других публичных людей, почему они не показывали своих детей? Кети Топурия не показывала, Пресняковы не показывали, Лена Темникова тоже не показывала. И очень многие, многие звезды и публичные люди не показывают своих детей. И имеют на это полное право", – убеждена Бородина.

❤️❤️❤️❤️❤️ Видео опубликовано borodylia (@borodylia) Дек 18 2016 в 6:14 PST

Телеведущая и ее муж Курбан Омаров решили оградить свою наследницу от очень грубых и злых пользователей Сети. Они, как люди публичные, уже не раз страдали от несправедливых нападок несведущих комментаторов, позволявших себе негативные высказывания в адрес звезд. Однако вся эта грязь не должна коснуться ни в чем не повинного ребенка.

Угадайте , что они делают?���� Фото опубликовано borodylia (@borodylia) Дек 16 2016 в 10:02 PST

"Мы приняли решение, что мы сейчас не хотим в ваш мир, где так много злых языков, где вы разбираете по косточкам каждого ребенка, каждую деталь дома, отношения", – резюмировала Ксения.

Видео опубликовано borodylia (@borodylia) Дек 18 2016 в 5:32 PST

В подписи к своему обращению она опровергла еще один слух. Некоторые сплетники считают, что Бородина и ее муж хотят "продать подороже" лицо своей малышки какому-нибудь глянцевому изданию, как это делают другие знаменитости. Та же Джоли получила астрономическую сумму от издания за первые снимки своих близнецов. Однако Ксения подчеркнула, что она не такая.

Фото опубликовано borodylia (@borodylia) Дек 7 2016 в 3:12 PST

"Ответ тем, кто любит под кожу забраться и обязательно вставить свои очень "мудрые" советы! Никто в журнал ребенка не продал, хотя, поверьте, все хотят, но мы не хотим) оставьте маленького человечка в покое..." – попросила измученная чрезмерным вниманием ведущая "Дома-2".