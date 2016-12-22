Бородина закатила праздник в честь годовалой дочки

Младшей дочери Ксении Бородиной Теоне исполнился год. В честь такого события ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" закатила большой праздник.

Свои поздравления малышке Ксения Бородина оставила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Телеведущая опубликовала идиллическое семейное фото, на котором Теона традиционно запечатлена со спины.

"Генерал наш в юбке,все вокруг тебя кружит, как в твоей любимой песенке ❤ Доченька моя ровно год назад в 14.57 ты появилась на свет, так легко, так быстро, помогла мне совсем не мучаться, за это тебе отдельное спасибо, но даже если надо было бы пройти большие муки, я была бы готова на все, лишь бы услышать твой звонкий голосок, твой требовательный голос перед котором самая строгая мама(это я) не мою устоять и расплываюсь в улыбке☺" – так начала свое трогательное поздравление Бородина.

То обстоятельство, что эту запись сейчас Теона вряд ли сможет прочитать, Ксению совершенно не смущает. "Я тебя очень люблю, когда -нибудь ты прочитаешь это письмо тебе, Маруся например читает мои поздравления и тебя научит😍 Мы с папой тебя очень любим, братик и сестренка тебя обожают, радуй нас каждый день, мы готовы тебе подчиняться и дальше 😂😂" – завершила свою запись телеведущая.

Фото опубликовано borodylia (@borodylia) Дек 22 2016 в 2:22 PST

Одним поздравлением Ксения не ограничилась. Год Теоне ведущая решила отметить в большой компании друзей с детьми. Не обошлось без развлекательной программы. Приятелей и подрастающее поколение развлекали аниматоры в забавных костюмах.

Видео опубликовано borodylia (@borodylia) Дек 22 2016 в 7:58 PST

Под зажигательные ритмы танцевали не только дети, но и взрослые. Ксения Бородина опубликовала ролик, на котором заснята в компании подруг, отплясывающей под популярную мелодию (и это не хит Ольги Бузовой "Под звуки поцелуев"). К слову, на празднике отметилась бывшая участница "Дома-2" Дарья Пынзарь. В своем вечернем наряде ей было сложно танцевать, но она делала похвальные попытки.

Видео опубликовано borodylia (@borodylia) Дек 22 2016 в 8:30 PST

Кстати, сама Бородина для праздника предпочла нарядиться в потертые светлые джинсы и темный пиджак. Завершали образ стильная укладка и искусно наложенный макияж.