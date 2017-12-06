Рудковская обратилась в полицию после гулянки сына

Эксклюзив Интервью Николаев о своей онкологии Cледователь добил Цымбалюк-Романовскую Куда исчезла капсула с прахом Джигарханяном

Выбор читателей

Васильева накричала на Бузову перед камерами (видео)
Цымбалюк-Романовскую парализовало из-за Джигарханяна
Беременной Рапунцель предъявили новое обвинение
Маслякова уволили из КВН после громкого скандала
Бузову убрали с Первого канала после скандала
Неузнаваемую Пугачеву обвинили в лицемерии
партнеры
Среда 6 декабря
Лента новостей
18:36
Володин: Я рад решению Путина
18:28
"ЕР" поддержала решение Путина идти на выборы
17:56
Пассажир самолета снял последствия аварии
17:37
Красотка-блогер оголилась в прямом эфире (видео)
17:15
В Москве покажут "12 чудес"
16:54
Продолжительность жизни россиян побила рекорд
16:52
Названа неожиданная причина бедности
16:23
В Петербурге скончался известный художник
16:20
Кому закрыт вход в Госдуму
16:11
Лоза высказался об умершем от рака музыканте
15:52
Как пережить зиму: 5 советов травматолога
15:46
Посетитель фитнес-центра умер во время тренировки (видео)
15:39
Путин ответил на вопрос об участии в выборах
15:22
В России любителей колбасы травят антибиотиками
15:15
Госдума остановит живодерство при дрессировке собак
15:03
Ольга Бузова в купальнике побила Нюшу на концерте
14:59
Дерзкое нападение в московском супермаркете попало на видео
14:47
Прогулки на свежем воздухе признали опасными
14:42
Неспортивное поведение: бессильные США грязно мстят России
14:38
Мутко должен уйти
14:34
Лицо юноши заросло грибами после удаления прыща
14:13
Раскрыт главный секрет продления жизни
13:56
Песков отреагировал на сбой GPS в Москве
13:55
Доказано преимущество женщин перед мужчинами
13:44
Что читать и смотреть в кино
13:42
Все удовольствия для тела и духа собрали в Дубае
13:39
Кремль защитил от травли российский спорт
13:09
Уткин умело приложил опозорившегося Мутко
13:02
Чернокожий Санта-Клаус попался на дерзком ограблении
12:46
Ученые предложили лифтинг костей для омоложения
12:43
Что ждет рынок жилья в ближайшем будущем
12:28
Унылый междусобойчик: какой будет Олимпиада без России
12:23
В России резко выросло число больных ВИЧ
11:54
Россиянам разрешат покупать алкоголь круглосуточно
11:41
Горбачев назвал безобразием отстранение России от Игр
11:37
Трогательное спасение тонувшего щенка попало на видео
11:29
Замглавы крымского ФАС задержали за взятку
11:24
В России подготовлен спецплан для поездки на Олимпиаду
11:17
Татьяна Тотьмянина вывела в свет повзрослевших дочек
11:14
Голая актриса нарядилась новогодней елкой
11:12
Москву атакует мощный снегопад
10:40
Саакашвили объявили в розыск
10:35
Фигуристка Медведева грудью встала на защиту затравленных спортсменов
10:34
Дмитрий Нагиев сознался в своем оглушительном провале
10:30
В России дали достойный ответ на гнусное решение МОК
10:06
Интернет-магазины предупредили россиян о новогоднем коллапсе
10:02
Народ возмущен неожиданным поступком Маслякова
09:54
Директора крупной авиакомпании задержали за взяточничество
09:46
Найден простой способ меньше есть
09:39
Хитрый Саакашвили променял холодную палатку на пентхаус
09:17
Легенда рока умерла от рака
09:16
Бузову без юбки назвали дешевкой
09:05
Предатель Родченков трясется за свою жизнь
08:57
На юге Москвы машину при столкновении разорвало пополам
08:35
В Московском зоопарке впали в спячку еноты
08:34
Собчак обвинила "моченосца" Мутко в олимпийском провале
08:28
После связи с Бузовой Лепс остался без дома
08:22
Россияне в ярости от унизительного решения МОК
07:47
В центре Москвы автомобиль рухнул в реку
22:06
МОК жестко обошелся с Мутко
22:00
Самоуверенные немцы обломали зубы о Москву
21:59
Участница шоу "Голос" попала в секс-скандал
21:45
Объявлен победитель премии "Русский Букер"
21:34
МОК принял унизительное для России решение
21:25
На рынке в Балашихе произошел пожар
21:06
Москвичам пообещали снежные заносы
21:01
Чулпан Хаматову гонят из театра "Современник"
20:55
Порошенко ждет судьба Януковича
20:48
Госдума встала на защиту животных
20:38
Названы причины пожара в колонии "Белый лебедь"
20:36
Кабан сделал массаж оленю в сафари-парке (видео)
20:18
Безумные регионы: Омич не хотел выписываться из тубдиспансера
20:11
Любите ли Вы Ольгу Бузову
19:57
Шестилетнюю модель из России признали самой красивой в мире
19:20
Джигарханян о Цымбалюк-Романовской: Страшная дешевка
18:53
МОК засекретил приговор российским спортсменам
18:52
Десятки человек погибли в Индии из-за циклона
18:15
Ведущий "Битвы экстрасенсов" Марат Башаров поддержал охоту на ведьм
17:54
Российские добровольцы отомстили за погибших товарищей
17:54
В Петербурге пенсионер умер на приеме у стоматолога
17:38
Предателю Родченкову поставили диагноз из-за эротических фантазий
17:35
Москва возглавила рейтинг читательской грамотности PIRLS
17:21
Молодую пару ударило током в комнате матери и ребенка под Москвой
17:19
"Мосфильм" открывает свои двери накануне Нового года
17:06
Вооруженное нападение на Гармаша в Киеве попало на видео
16:31
Зачем на Украине запретили Илью Муромца
16:30
Звезда "Дома-2" в прощальном письме набросилась на любовника
16:27
Получивший женскую награду Владимир Этуш сделал заявление
16:15
Охотник смертельно ранил знакомого во время разделки лося
16:04
На Россию надвигается эпидемия неизлечимого гриппа
15:59
После потери ребенка Савичева покинула Россию
15:58
День рождения Высоцкого отметят в Театре на Таганке
15:54
Солнцев попросил бесстыжего Тарасова снять трусы
15:51
Саакашвили назвали российским шпионом
15:39
Беглый олигарх жалуется на следствие
15:39
Отбитый Саакашвили объявил новый Майдан
15:33
Голуби разбираются в учении Эйнштейна
15:12
Путин предложил кабмину программу для слепых
14:50
Саакашвили сравнили с Карлсоном без пропеллера
14:41
Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Васильева накричала на Бузову перед камерами (видео)
Пугачеву и Бузову гонят с Первого канала
Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской
После связи с Бузовой Лепс остался без дома
МОК принял унизительное для России решение
Джигарханян о Цымбалюк-Романовской: Страшная дешевка
Шоу-бизнес

Рудковская обратилась в полицию после гулянки сына

Яна Рудковская. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Яна Рудковская лишилась крупной суммы. Продюсер написала заявление в полицию о краже.
прочитано 3373 раза

15-летний сын Яны Рудковской и Виктора Батурина Николай, который с недавних пор позиционирует себя как певец, решил записать новый музыкальный трек. Он одолжил у родных 150 тысяч рублей, однако до звукозаписывающей студии не доехал. Вместо этого Николай Батурин отправился с друзьями в бар.

ПО ТЕМЕ

Яну Рудковскую раскритиковали за внешний вид ребенка

Постаревшая Рудковская шокировала обвисшей грудью

Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Когда юноша вернулся домой, выяснилось, что деньги пропали. Рудковская обратилась с заявлением о краже в полицию, сообщает Telegram-канал Mash. Как сообщает ресурс, продюсер подчеркнула, что материальный ущерб является для семьи значительным.

Отметим, что в середине сентября Яна Рудковская и ее супруг Евгений Плющенко обвенчались в Москве. Наряды для столь важного дня продюсер выбрала уникальные. По оценкам экспертов, их стоимость колеблется от 70 до 100 тысяч евро. Разумеется, под шикарные платья были подобраны и соответствующие ювелирные украшения, цена которых, как утверждают некоторые СМИ, доходила до 150 миллионов рублей.

Судя по официальной страничке в социальной сети Instagram, Рудковская не бедствует, чтобы считать каждую копейку. Она регулярно публикует фотографии и видео из разных стран, демонстрирует наряды известных марок, путешествует бизнес-классом.

Не стоит забывать, что у Яны хорошо зарабатывает муж. Как утверждают промоутеры, благодаря спортивным шоу Плющенко получает порядка 1,2 миллиона долларов в год. Стоит оговориться, что эта сумма весьма условная, но в любом случае она мало отличается от реальной.

Немалые деньги зарабатывает сын Рудковской и Плющенко. Буквально с рождения Александр участвует в фотосессиях.

Автор: Наталья Аряева6 декабря 2017, 17:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды повеселились на венчании Рудковской и Плющенко

567

комментарии

Политика

Неспортивное поведение: бессильные США грязно мстят России
Хитрый Саакашвили променял холодную палатку на пентхаус
Порошенко ждет судьба Януковича
На севшей в лужу Собчак поставили крест

Шоу-бизнес

Рудковская обратилась в полицию после гулянки сына
Обиженная Пугачева отказалась петь для россиян
Актриса Оболдина о ребенке от Салтыкова
Бузова обратилась с мольбой после позорного скандала

Проишествия

Вооруженное нападение на Гармаша в Киеве попало на видео
Отца и дочь нашли мертвыми после крупного выигрыша
Спасших москвичку от изнасилования отблагодарили мордобоем
Задержание окровавленного убийцы ребенка попало на видео

Lifestyle

Что читать и смотреть в кино
Легенда рока умерла от рака
Чулпан Хаматову гонят из театра "Современник"
Получивший женскую награду Владимир Этуш сделал заявление
Шоу-бизнес

Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской

Неожиданные обстоятельства выяснились на шоу
Шоу-бизнес

Онкобольной Николаев отказался от помощи

Телеведущий рассказал о тяжелой борьбе с раком
Шоу-бизнес

Екатерина Андреева отказалась вести передачу "Время"

Легендарная ведущая объяснила свое решение
Шоу-бизнес

Бузова обратилась с мольбой после позорного скандала

Звезда "Дома-2" назвала случившееся немыслимым бредом

Гороскоп

Цымбалюк-Романовской сообщили о проблемах со здоровьем
Астрологический прогноз с 4 по 10 декабря
Гороскоп здоровья на декабрь 2017 года
Бизнес-гороскоп на декабрь 2017 года

Фоторепортажи

Татьяна Тотьмянина вывела в свет повзрослевших дочек
Жертвы допинг-скандала
Соблазнительные фото 31-летней королевы красоты из Москвы
"Расплывшаяся" Собчак провела благотворительный аукцион со звездами

Спорт

Кремль защитил от травли российский спорт
Уткин умело приложил опозорившегося Мутко
Унылый междусобойчик: какой будет Олимпиада без России
Фигуристка Медведева грудью встала на защиту затравленных спортсменов

Регионы

Кабан сделал массаж оленю в сафари-парке (видео)
Безумные регионы: Омич не хотел выписываться из тубдиспансера
Голая хозяйка вечеринки соблазнила наряд полиции
В Приморье семилетних мальчишек призвали в армию
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru