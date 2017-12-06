Рудковская обратилась в полицию после гулянки сына

Яна Рудковская лишилась крупной суммы. Продюсер написала заявление в полицию о краже.

15-летний сын Яны Рудковской и Виктора Батурина Николай, который с недавних пор позиционирует себя как певец, решил записать новый музыкальный трек. Он одолжил у родных 150 тысяч рублей, однако до звукозаписывающей студии не доехал. Вместо этого Николай Батурин отправился с друзьями в бар.

Когда юноша вернулся домой, выяснилось, что деньги пропали. Рудковская обратилась с заявлением о краже в полицию, сообщает Telegram-канал Mash. Как сообщает ресурс, продюсер подчеркнула, что материальный ущерб является для семьи значительным.

Отметим, что в середине сентября Яна Рудковская и ее супруг Евгений Плющенко обвенчались в Москве. Наряды для столь важного дня продюсер выбрала уникальные. По оценкам экспертов, их стоимость колеблется от 70 до 100 тысяч евро. Разумеется, под шикарные платья были подобраны и соответствующие ювелирные украшения, цена которых, как утверждают некоторые СМИ, доходила до 150 миллионов рублей.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Дек 2 2017 в 11:48 PST

Судя по официальной страничке в социальной сети Instagram, Рудковская не бедствует, чтобы считать каждую копейку. Она регулярно публикует фотографии и видео из разных стран, демонстрирует наряды известных марок, путешествует бизнес-классом.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Ноя 11 2017 в 10:19 PST

Не стоит забывать, что у Яны хорошо зарабатывает муж. Как утверждают промоутеры, благодаря спортивным шоу Плющенко получает порядка 1,2 миллиона долларов в год. Стоит оговориться, что эта сумма весьма условная, но в любом случае она мало отличается от реальной.

Немалые деньги зарабатывает сын Рудковской и Плющенко. Буквально с рождения Александр участвует в фотосессиях.