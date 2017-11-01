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Плющенко о втором ребенке от Рудковской: Главное, чтобы родился малыш

Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Евгений Плющенко рассказал о личной жизни. Прославленный спортсмен признался, что мечтает о втором ребенке от Яны Рудковской.
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Недавно Евгений Плющенко и Яна Рудковская привлекли к себе особое внимание СМИ. Супруги обвенчались. По словам фигуриста, после таинства в их жизни ничего не изменилось. "Ближе мы не стали, потому что ближе уже некуда. Не отдалились. Мы проживаем ту же жизнь, очень интересную, бурную. Верю, что все так же и останется", – сказал Плющенко.

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 Евгений Викторович Плющенко

Евгений Викторович Плющенко фигурист

Супруги воспитывают троих сыновей, но лишь один – младший Александр – их общий ребенок. Евгений признался, что хочет еще, причем материнский капитал, который в таком случае получит Яна, его мало интересует. "Главное, чтобы родился малыш, а материнский капитал мы найдем куда направить. Хотя мы о нем и не думали – мы вполне обеспеченные люди", – отметил спортсмен.

Пока же Плющенко и Рудковская заняты воспитанием четырехлетнего сына Александра. "Он уже катается, тренируется. Востребованный в модельном бизнесе: у него уже есть агенты в Нью-Йорке, Милане и Париже. Открывает и закрывает модные показы. Этим у нас Яна занимается. А я уже сбился считать обложки сына. У него большие нагрузки. Центр развивающий, потом тренировки в моей академии. Гномыч (так ласково называет сына спортсмен. – Прим.ред.) приезжает домой только к шести вечера. А ему же надо еще и поиграть, отдохнуть, чтобы детство было", – похвалился успехами наследника фигурист.

При этом сам Плющенко признался, что, в отличие от супруги, не любит светские мероприятия. "Если у меня появляется выходной, лучше поеду на охоту или рыбалку к себе в деревню. Либо побуду дома с семьей", – рассказал Евгений.

C моим сыном Егором , похожи ?

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

Отметим, что у спортсмена от первого брака есть сын Егор. Несмотря на развод, Плющенко регулярно видится с 11-летним наследником. "Егор занимается самбо, джиу-джитсу, дзюдо. Он спортивный мальчик, ездит на квадроциклах, на кроссовых мотоциклах. Подвижный пацан. Они с Гномычем давно знакомы, общаются. Егор живет в Петербурге, а мы в Москве. Не приходится часто видеться, к сожалению", – признался Плющенко.

Автор: Наталья Аряева1 ноября 2017, 11:58
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