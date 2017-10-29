Родители отговаривали Рудковскую от романа с молодым Плющенко

Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко стали героями передачи "Сегодня вечером" на Первом канале. Во время трансляции программы выяснилось, что пара сталкивалась с серьезными препятствиями перед браком.

Рудковская и Плющенко живут в счастливом браке вот уже на протяжении десяти лет. Однако поначалу все было не так гладко.

Оказывается, родители Рудковской не сразу одобрили выбор дочери. Мать ненавязчиво отговаривала ее от романа с фигуристом.

"Когда я узнала о Жене, я просто растерялась. Потому что у Яны двое детей, мальчики, которым нужна мужская рука. И у Жени – сын. Получается, трое детей остаются бесхозными", – рассказала Светлана Рудковская. Она обращалась и к дочери, и к ее возлюбленному, призывая хорошо подумать, прежде чем решиться на серьезные отношения.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Окт 28 2017 в 12:50 PDT

Сама продюсер уточнила, что ее мать смущал возраст избранника. "Жене тогда было 24 года, а мне – 31. В тот период жизни у меня шли суды с бывшим мужем, мама очень переживала", – заявила она. Плющенко подтвердил, что у него были разногласия с родителями невесты.

Позже матери Рудковской пришлось признать, что ее уговоры были лишними. "Я увидела, как развиваются их отношения, и поняла, что меня никто не слышит", – уточнила она.

Напомним, Рудковская и Плющенко вступили в брак в 2009 году. В 2013 году продюсер родила фигуристу сына Александра. В 2017-м пара венчалась.